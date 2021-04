Logiciel de comptabilité avec fonction de piste d’audit: MCA reporte la mise en œuvre à FY23

La plupart des entités du secteur MPME ne disposent pas de tels logiciels. Les grandes entreprises utilisent déjà ce logiciel de comptabilité.

Le ministère des affaires corporatives (MCA) a donné aux entreprises un an pour mettre en œuvre son dernier règlement qui impose l’utilisation d’un logiciel de comptabilité qui enregistre chaque transaction effectuée par elles. Les entreprises auront désormais le temps jusqu’au 31 mars 2022 pour déployer le logiciel.

Le mois dernier, la MCA a ordonné à toutes les entreprises utilisant un logiciel de comptabilité de tenir des livres de comptes à disposer de fonctionnalités de piste d’audit qui incluent l’enregistrement de la piste d’audit et la création d’un journal de modification de chaque modification apportée aux livres de comptes avec la date à laquelle cette modification a été effectuée. De plus, la piste d’audit ne peut pas être désactivée.

Le report de la règle, a déclaré un haut responsable du gouvernement, est en raison de la situation Covid dans le pays. «Donner un an aux entreprises garantira une meilleure conformité», a-t-il ajouté.

La plupart des entités du secteur MPME ne disposent pas de tels logiciels. Les grandes entreprises utilisent déjà ce logiciel de comptabilité.

Gaurav Mohan, PDG d’AMRG & Associates, a déclaré. «Cela apportera certainement plus de transparence, de conformité et son besoin ne peut être souligné davantage. Mais avec lui, certains défis se présentent, tels que les véritables erreurs corrigées resteront toujours dans les journaux et augmenteront la charge des entreprises et des auditeurs. Un tel logiciel doit être sans piratage et sans falsification là où personne ne peut le manipuler ».

De plus, ce logiciel sera également utilisé par toutes les entreprises et sera rentable. Une amélioration de la conformité ne peut pas exercer une pression financière excessive sur les entreprises. Le régulateur devrait envisager de fournir des logiciels gratuits ou rentables à tous ceux qui respectent la conformité nécessaire. Ce changement est bon pour les régulateurs et les auditeurs, mais c’est une exécution pratique avec la disponibilité d’un tel logiciel au niveau du sol doit être vue, a-t-il ajouté.

