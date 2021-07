Logiciel espion Pegasus : le PDG de WhatsApp veut qu’Apple fasse plus pour garantir la confidentialité des utilisateurs d’iPhone

Le scandale des logiciels espions Pegasus a ébranlé les nations pour atteinte à la vie privée (IE Image)

Alors que le scandale des logiciels espions Pegasus a ébranlé les nations à cause de l’évasion de la vie privée et de l’espionnage prétendument par des agences gouvernementales, dont l’Inde, le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré qu’il s’agissait d’un signal d’alarme pour la sécurité sur Internet afin de rendre les téléphones mobiles sûrs pour tous.

Catchcart a demandé à Apple de faire davantage pour protéger ses appareils des dangers des logiciels malveillants. Il a même déclaré que les utilisateurs d’Apple n’avaient pas à s’inquiéter des problèmes de sécurité, car il n’y avait pas assez d’informations sur des milliers ou des dizaines de milliers de victimes. Cathcart a déclaré au Guardian que de telles cyberattaques affectent les défenseurs des droits humains partout dans le monde et que lorsque le téléphone d’une personne n’est pas en sécurité, celui de n’importe qui n’est pas en sécurité.

Selon Ivan Krstic, responsable de l’ingénierie de sécurité d’Apple, bien que la menace d’une violation de la sécurité existe, la majorité des appareils Apple sont sûrs. Condamnant les cyberattaques contre les militants et les journalistes, ces invasions sont très sophistiquées, utilisées pour cibler des individus spécifiques et ont une courte durée de vie. Louant Apple pour ses innovations en matière de sécurité, il a affirmé que l’iPhone est l’appareil mobile grand public le plus sûr et le plus sécurisé du marché.

Krstic a promis qu’Apple continuerait à travailler pour défendre la sécurité des clients de bout en bout en ajoutant de nouvelles protections pour leur appareil et leurs données.

