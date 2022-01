LogiNext nomme Keyur Shah vice-président, marketing

Dans son nouveau rôle, Shah sera responsable de la conduite d’initiatives marketing stratégiques pour soutenir la croissance de la marque LogiNext et de la clientèle

L’entreprise technologique mondiale LogiNext a nommé Keyur Shah au poste de vice-président, marketing. Dans son nouveau rôle, Shah sera responsable de la conduite d’initiatives de marketing stratégique pour soutenir la croissance de la marque et de la clientèle LogiNext. « Shah, un vétéran de l’industrie du marketing avec son expérience et son expertise en la matière, apportera une valeur ajoutée considérable à l’équipe et nous aidera à atteindre nos objectifs commerciaux », a déclaré Dhruvil Sanghvi, fondateur et PDG de LogiNext.

« La vague SaaS est là pour rester, et d’ici 2025, je suis optimiste que les revenus SaaS indiens seraient au nord de 15 milliards de dollars. Avec l’arrivée de Keyur, son expertise dans l’espace SaaS sera une grande valeur ajoutée aux efforts de LogiNext pour se développer dans cet espace », a ajouté Sanghvi.

Shah a travaillé avec des sociétés technologiques de premier plan telles que Lumen Technologies, Tata Communications, entre autres, gérant pour elles des fonctions de marketing et de gestion de produits à l’échelle mondiale. Son vaste répertoire d’expérience internationale dans la commercialisation de produits technologiques B2B ajoute une valeur immense à son portefeuille, ainsi que son expertise dans le secteur, a déclaré LogiNext dans un communiqué.

« L’équipe LogiNext a conçu un produit gagnant qui s’est imposé dans divers secteurs industriels, tant en Inde que dans le monde. Cela est évident dans les commentaires des clients et également dans les critiques de divers rapports d’analystes et portails Peer Insight. Je suis impatient de relever de nouveaux défis et d’apprendre en travaillant aux côtés de l’équipe pour faire passer la marque LogiNext au niveau supérieur », a déclaré Shah.

LogiNext propose une plate-forme de routage de véhicules SaaS et de livraison du dernier kilomètre. La société aide les marques des secteurs QSR, CEP, e-commerce, retail et transport à numériser, optimiser et automatiser les livraisons, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il affirme avoir connu une croissance de 120 % en glissement annuel au cours des trois dernières années.

