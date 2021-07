Logistique numérique : livraison accélérée à l’ère numérique

in

Alors que la chaîne d’approvisionnement mondiale devient complexe, l’exploitation des données et de l’apprentissage automatique via l’IA aidera à optimiser le réseau de livraison du premier au dernier kilomètre.

La numérisation consiste à améliorer l’expérience humaine en utilisant la bonne technologie. L’industrie de la logistique et de la messagerie utilise également la technologie pour offrir de meilleurs services à ses clients. L’une de ces entreprises de logistique est DHL Express India. Étant le plus grand fournisseur de services express en Inde, il traite des milliers de factures, de codes PIN et de clients étrangers. La numérisation dans tous les aspects de l’entreprise est essentielle pour transformer ce qui est considéré comme une industrie hautement manuelle et traditionnelle.

La pandémie a conduit DHL Express à accélérer certaines de ses initiatives numériques telles que l’ESS (Electronic Shipping Solutions). L’une de ces initiatives, MyBill, garantit les paiements 100% électroniques des clients via des méthodes en ligne et la présentation des factures avec les documents justificatifs. Le processus a non seulement accéléré les flux de travail, mais a également veillé à ce qu’il soit en grande partie sans erreur.

Prasad Dhumal, VP-IT, DHL Express India, déclare : « La pandémie a eu un impact sur notre environnement de travail de plusieurs manières, mais DHL Express a fait preuve d’une grande flexibilité dans l’utilisation de la numérisation pour résoudre les problèmes. D’une manière ou d’une autre, nous avons réduit quatre années de progrès technologique en 14 mois. Nous avons activé les signatures numériques et la communication sans papier pour l’importation en lançant DHL Import Easy (DIET). Nous avons également migré les clients sur notre plateforme d’expédition mondiale MyDHL+, ce qui rend l’ensemble du processus d’expédition numérique. De plus, nous avons lancé une option de chat dans l’application mobile MyDHL+. Nous avons également introduit le système Advance Duty Collection (ADC) pour percevoir les droits à l’avance afin d’assurer un dédouanement plus rapide des expéditions.

Dans le cadre de la Stratégie 2025 du Groupe Deutsche Post DHL, le Groupe investit plus de 2 milliards d’euros dans des projets de transformation numérique. « Nous avons consacré de nombreuses années de recherche aux technologies numériques, notamment l’adoption de la robotique et de l’automatisation pour rationaliser les tâches répétitives, la mise en œuvre de véhicules guidés autonomes pour améliorer nos opérations, des chatbots pour compléter les services clients, des plateformes RH en ligne », a déclaré Dhumal.

