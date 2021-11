Logistique : Secteur prêt à franchir un cap

Le coût élevé de la logistique en Inde est dû à un mix modal inefficace, entraîné par un segment routier relativement inefficace. (Image représentative)

Le secteur de la logistique a été en proie à des inefficacités, qui sont à l’origine des coûts logistiques de l’Inde (~ 14% du PIB) supérieurs à ceux de plusieurs pays (moyenne de 8 à 10 %). Cela a un impact sur la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux. Mais le secteur est en proie à une transformation, a déclaré Motilal Oswal dans un récent rapport, mené par : 1) des réformes telles que la TPS et le projet de loi e-way inaugurant un changement radical ; 2) le développement d’une infrastructure de soutien qui améliore la connectivité ; 3) changement dans la perception de la logistique d’une simple fonction de transport et d’entreposage à une fonction spécialisée ; 4) l’évolution des demandes des consommateurs ; et 5) l’émergence d’opérateurs axés sur la technologie dans cet espace.

Avec une reprise de la demande, le marché de la logistique, évalué à environ 250 milliards de dollars, devrait croître à un TCAC de 10 à 12 %, pour atteindre 380 milliards de dollars d’ici l’exercice 25. Certains nouveaux modèles commerciaux comme le 3PL et la logistique express devraient croître plus rapidement que l’ensemble du secteur. Le passage au secteur organisé du secteur non organisé (~ 90% actuellement) – serait un coup de pouce supplémentaire, a déclaré Motilal Oswal.

Des réformes qui changent le visage de l’industrie de la logistique : L’introduction de réformes telles que la TPS et la facture électronique ces dernières années a donné un énorme coup de fouet au secteur. Avec l’abolition de la taxation au niveau de l’État via la TPS, l’industrie se dirige vers la consolidation et l’efficacité (le délai d’exécution est en baisse d’environ 20%). La facture électronique a amélioré la transparence dans le secteur du fret routier. Ces réformes stimulent la croissance et la formalisation.

Le développement de l’infra occupe une place centrale : le coût élevé de la logistique en Inde est dû à un mix modal inefficace, entraîné par un segment routier relativement inefficace. Alors que les infrastructures routières se sont considérablement améliorées au cours des dernières années, le rail et les voies navigables rattrapent maintenant leur retard. Avec l’opérationnalisation progressive des corridors de fret dédiés (DFC), la part de marché du rail rentable augmenterait dans le mix modal. La forte croissance du secteur de l’infra aiderait grandement les acteurs de la logistique.

Les services à valeur ajoutée tels que les entreprises 3PL et Express sont bien placés : le besoin croissant de solutions logistiques intégrées pousse à l’adoption accrue de 3PL, qui fournit des services logistiques entrants et sortants aux entreprises de fabrication et de services. Les services express – qui offrent une livraison porte-à-porte avec des installations de suivi des expéditions en temps réel – bénéficient d’une reprise dans la fabrication (B2B) et d’une croissance exponentielle dans l’espace du commerce électronique (B2C). Les segments 3PL et Express devraient croître à un TCAC de 16 à 18% au cours des cinq prochaines années, selon le rapport de Motilal Oswal.

Émergence d’opérateurs financés par la technologie new age et le PE : Au cours de la dernière décennie, plusieurs opérateurs logistiques financés par la technologie new age et le PE ont fait une forte pénétration dans cet espace, en particulier dans le secteur de l’express. À commencer par le B2C Express (porté par le e-commerce), certains tentent désormais de conquérir des parts de marché sur le segment B2B, mené par le secteur manufacturier. L’utilisation massive de la technologie offre un avantage à certains de ces acteurs, Covid-19 faisant avancer le processus, selon le rapport.

Si les coûts logistiques sont décomposés, ~30 % sont dus aux stocks (stocks de stockage ainsi qu’en transit) et le solde au titre du transport. Avec les mesures qui ont été prises, le gouvernement de l’Union cherche à réduire les coûts logistiques à environ 10 % du PIB, avec une réduction presque égale des coûts de transport et d’inventaire.

Selon Davinder Sandhu, président et co-fondateur de Primus Partners, une société de conseil, « Avec le programme NIP et Gati Shakti comme plate-forme habilitante, l’Inde a mis en place un cadre efficace pour faire face aux coûts logistiques élevés. Mais il y a deux défis majeurs qui doivent être relevés. Le premier est la hausse des coûts, les prix de l’acier et du ciment connaissant une inflation sans précédent, et les coûts financiers devraient augmenter. Le deuxième défi consiste à s’assurer que l’Inde crée des actifs prêts pour l’avenir et facilite la transition vers un environnement vert et durable. Nous devons changer le paradigme de la planification du transport vers la mobilité, et assurer un transfert modal vers le rail et l’eau, et un virage énergétique vers l’électricité et l’hydrogène vert.

