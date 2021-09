Logitech annonce « Logi Dock » avec haut-parleur intégré

in

Logitech a annoncé mercredi un nouveau produit appelé « Logi Dock », qui est essentiellement un dock tout-en-un qui améliore votre flux de travail avec plusieurs ports et même un haut-parleur intégré. L’accessoire s’adresse à ceux qui ont besoin d’optimiser leur configuration pour travailler à distance ou même au bureau.

Selon l’entreprise, Logi Dock a été créé pour les personnes qui travaillent à domicile, car tout le monde n’a pas la configuration idéale pour faire tout ce dont ils ont besoin. Les utilisateurs trouveront dans un seul produit des solutions pour étendre leurs connexions informatiques et également pour participer à des conférences audio avec de bons haut-parleurs et microphones.

«Lorsque la pandémie a frappé, nous avons passé un temps incroyable avec nos utilisateurs finaux pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes dans un monde de travail à domicile. Le résultat a été Logi Dock », a déclaré Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Video Collaboration. « Il s’agit d’une solution d’accueil perturbatrice, simple et moderne, ainsi que de fonctionnalités de collaboration clés telles qu’une seule touche pour rejoindre et un meilleur contrôle de la sourdine. Et ce n’est pas négligeable, cela transforme notre « nid de rats » encombré de câblage en l’espace de travail élégant que nous aspirons tous à avoir.

Logi Dock, qui ressemble à un petit ordinateur, comprend trois ports USB-C, deux ports USB-A, DisplayPort, HDMI, une connexion Bluetooth et un emplacement de sécurité Kensington. Il prend en charge jusqu’à deux moniteurs externes et peut charger un ordinateur portable jusqu’à 100 W, le tout avec un seul câble connecté à votre ordinateur.

La station d’accueil est livrée avec des boutons de contrôle du volume et même des raccourcis de confidentialité sur le dessus pour activer ou désactiver la caméra et le microphone pendant un appel. Logitech affirme que les haut-parleurs intégrés offrent un son de haute qualité et que les microphones sont dotés d’une suppression du bruit pour se concentrer uniquement sur votre voix.

Tout est conçu pour fonctionner de manière intuitive, il ne nécessite donc aucun logiciel spécial. Cependant, si vous avez installé l’application Logi Dock, vous pouvez l’intégrer à votre calendrier pour recevoir des notifications basées sur la lumière et même lancer un appel depuis le dock. L’accessoire fonctionne à la fois avec macOS et Windows, et est entièrement compatible avec des applications telles que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

Logi Dock sera disponible dans le monde entier plus tard cette année avec un prix fixe de 399 $. Les clients pourront le commander dans les couleurs graphite et blanc. Vous trouverez plus de détails sur le produit sur le site Web de Logitech.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :