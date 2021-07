Logitech Circle View Doorbell retiré du site Web HomeKit d’Apple au milieu de plaintes de surchauffe

Les sonnettes HomeKit ont été difficiles à trouver au fil des ans, en particulier celles prenant en charge la vidéo sécurisée HomeKit. Plus tôt cette année, cependant, Logitech a élargi sa gamme populaire d’accessoires HomeKit avec la sonnette Logitech Circle View. Ce mois-ci, cependant, la sonnette Logitech Circle View a été supprimée de la page Web des accessoires HomeKit d’Apple…

Comme l’ont remarqué pour la première fois les utilisateurs de Reddit aux yeux d’aigle, la Logitech Circle View Doorbell a été mystérieusement supprimée de la liste des accessoires compatibles HomeKit d’Apple. Selon les données d’archive consultées par ., le changement semble avoir eu lieu au début de ce mois, mais sans explication de Logitech ou d’Apple.

On ne sait pas ce qui a poussé Apple à supprimer la sonnette Logitech Circle View de sa page Web d’accessoires HomeKit. Fait intéressant, cependant, l’accessoire est toujours disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne. D’un autre côté, essayer de l’acheter à partir de la page Web de Logitech entraîne une erreur.

Lorsque nous avons examiné la sonnette Logitech Circle View avec HomeKit Secure Video plus tôt cette année, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une option fiable et à un prix raisonnable, bien que nous ayons également noté son manque de concurrence. Comme il est devenu plus largement disponible, cependant, il y a eu un certain nombre de rapports de surchauffe de la Logitech Circle View Doorbell, même à l’ombre et par temps frais.

Un utilisateur sur Reddit le mois dernier a expliqué :

Lundi, il faisait 63º et le ciel était couvert, mais le Logitech était hors ligne la majeure partie de l’après-midi et même dans la soirée. Hier, il faisait 80º et il faisait beau, notre sonnette était hors ligne presque toute la journée. Idem aujourd’hui. J’ai retiré la chose de sa façade pour la laisser refroidir plusieurs fois au cours des derniers jours et l’arrière de cette chose est CHAUD. Je veux dire m’ébouillanter la main. Cela ne semble pas sûr du tout.

Cela conduit à un message d’avertissement dans l’application Home :

Il est possible qu’Apple ait retiré l’accessoire de sa liste d’appareils HomeKit en réponse à ces plaintes, mais cela n’explique pas pourquoi Apple continue de le vendre via les Apple Stores. Nous avons contacté Logitech pour commentaires et mettrons à jour ce message si nous avons une réponse.

Avez-vous essayé la sonnette Logitech Circle View ? Avez-vous rencontré des problèmes de surchauffe et de blocage de l’appareil dans l’application Home ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :