Logitech G303 Shroud Edition – Souris de jeu sans fil

Réajusté selon les spécifications de Shroud et conçu pour des performances maximales, il est prêt à frapper votre marque.

Logitech G, en collaboration avec l’un des streamers les plus populaires au monde et ancien joueur professionnel, Michael « Shroud » Grzesiek, présente une version entièrement repensée de la souris préférée de Shroud, la souris sans fil Logitech G303. Le nouveau modèle a été conçu et fabriqué pour répondre aux spécifications exactes et aux exigences de performance du carénage.

La plus haute précision

Connu pour son objectif incroyable – et un fanatique du sans fil autoproclamé – Shroud aime la précision, l’exactitude, la forme et la sensation de la souris sans fil G303. Logitech G a travaillé en étroite collaboration avec Shroud pour comprendre spécifiquement comment améliorer le G303 d’origine pour répondre à ses besoins et préférences spécifiques. La forme a été améliorée et mise à jour, la position des boutons latéraux a été modifiée, l’emplacement des commutateurs a été modifié, le poids a été ajusté et même des marquages ​​subtils ont été inclus pour se rapprocher de la position de préhension de vos doigts, le tout en un seul effort. la souris parfaite pour Shroud.

A votre mesure

Grâce à un processus de conception collaborative unique, Shroud a travaillé avec une variété de modèles et d’outils pour faire correspondre parfaitement la forme et la géométrie de la souris à ses spécifications. En outre, des discussions approfondies ont eu lieu sur les composants et la technologie incluse pour s’assurer qu’elle comprenait la technologie la plus avancée et la plus professionnelle.

Vitesse de la lumière

Le G303 Shroud Edition remasterisé comprend Lightspeed, qui offre une latence ultra-faible et des performances fiables. La souris est également équipée du capteur Hero 25K de Logitech G, qui offre précision et vitesse sans sacrifier la puissance. De subtiles améliorations à la souris, y compris des marques subtiles qui se rapprochent des positions de prise des doigts de Shroud, des panneaux latéraux translucides pour permettre une fenêtre sur la technologie et des connexions USB-C étaient toutes requises par lui.

De couleur noire

Pesant 75 grammes, le Shroud G303 est suffisamment léger, robuste et confortable pour permettre un DPI à faible sensibilité et une visée plus rapide. Combiné avec les 145 heures d’autonomie de la batterie, les joueurs pourront jouer toute la journée. Et bien sûr, la Logitech G303 Shroud Edition est disponible dans la couleur préférée de Shroud : le noir.

129 euros

