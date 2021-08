Logitech MX Keys Advanced est un clavier que tous les professionnels recommandent pour sa qualité et son confort, désormais avec une remise de 30 € sur Amazon | La technologie

in

Le clavier ultime pour les professionnels est ce Logitech MX Keys Advanced, compatible avec Mac et PC en ayant toutes les touches spéciales.

Si vous êtes une personne qui passe la journée à écrire ou à utiliser l’ordinateur de manière professionnelle, avoir un bon clavier est essentiel non seulement parce que c’est votre outil de travail, mais aussi parce que c’est l’un des produits avec lesquels vous interagissez au quotidien.

Ce clavier multimédia Clés Logitech MX avancées C’est l’un de ces claviers recommandés par tous ceux qui l’utilisent et c’est aussi un modèle de la plus haute qualité. Il est désormais disponible à la vente sur Amazon, au prix de 79,99 euros.

Clavier sans fil de Logitech qui offre un rétroéclairage, un couplage sur jusqu’à trois appareils différents et un chargement via un port USB Type-C.

Sur Amazon, cela coûtait 115 euros, mais maintenant vous avez ces 35 euros de remise qui sont plus que appropriés si vous recherchez un clavier de la plus haute qualité et avec un toucher agréable pour écrire des milliers d’heures.

La même offre a été égalée par PcComponentes, également pour 79,99 euros, mais oui, les frais de port sont de 5,25 euros.

Vous pouvez également l’acheter sur MediaMarkt où il bénéficie d’une remise, mais moins. Dans ce magasin, il est disponible pour 83,99 euros et la livraison gratuite.

Un clavier avancé avec batterie et rétroéclairage

Ce n’est pas votre clavier d’ordinateur en plastique souple typique. Ce Logitech MX Keys Advanced est composé d’une structure en aluminium, dispose d’un rétroéclairage et est également entièrement sans fil.

Il dispose d’une recharge USB-C et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 5 mois ou 10 jours si vous n’éteignez pas les LED qui illuminent les touches.

Vous pouvez connecter jusqu’à 3 appareils Bluetooth en même temps et les changer d’une simple pression sur un bouton. Parfait si vous souhaitez l’utiliser sur votre ordinateur de bureau, avec un ordinateur portable ou avec une tablette ou un mobile.

Il est entièrement compatible avec Windows, macOS et Linux, mais il possède également toutes les clés spéciales Windows et macOS, de cette façon, vous ne jouerez pas avec quelle clé il s’agit lorsque vous changez de système d’exploitation.

