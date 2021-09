Logitech a annoncé cette semaine deux nouveaux appareils axés sur les réunions à distance, afin qu’ils puissent aider les utilisateurs à rejoindre et à gérer des conférences en ligne à partir de certaines des plates-formes les plus populaires disponibles aujourd’hui. Alors que Logitech Tap IP est un contrôleur de salle de réunion basé sur le réseau, Tap Scheduler est conçu pour fonctionner comme un “panneau de planification de réunion pour tout espace de réunion”.

Logitech Tap IP dispose d’un écran de 10,1 pouces et d’un système prêt à être intégré à des plateformes telles que Microsoft Teams, Zoom et Ring Central. En se connectant à ces plates-formes, les utilisateurs peuvent créer ou rejoindre des réunions directement à partir de Logitech Tap IP.

L’appareil peut être placé sur un bureau ou même au mur grâce au support VESA intégré. Un seul câble Power over Ethernet (PoE) alimente et apporte une connexion réseau au Logitech Tap IP – et bien sûr, il peut également être connecté via Wi-Fi. Avec son capteur de mouvement intégré, Tap IP est « toujours prêt », comme le dit l’entreprise.

Les réunions commencent avec une seule touche avec Logitech Tap IP, un contrôleur tactile pour les salles Microsoft Teams sur Android, les salles Zoom et d’autres services de vidéoconférence populaires qui, avec une caméra de conférence Logitech, offrent une expérience fiable et cohérente d’une pièce à l’autre.

Un autre produit annoncé par la société est le Logitech Tap Scheduler qui, comme son nom l’indique, aide les utilisateurs à gérer leurs réunions en personne. Tap Scheduler est idéal pour les environnements d’entreprise car il peut facilement être placé sur le mur pour indiquer les réunions à venir et en cours.

L’appareil fonctionne avec les plates-formes Microsoft Room, Zoom, Robin et Meetio pour afficher les détails des événements programmés.

Tap Scheduler permet de voir facilement les détails de la réunion et de réserver une salle pour des réunions ad hoc ou futures. Déployez facilement en tant que panneau de planification spécialement conçu pour les principales solutions de planification de salles afin d’aider les travailleurs à trouver et à réclamer le bon espace.

Selon Logitech, Tap IP et Tap Scheduler seront disponibles cet automne à 699 $ chacun. La compatibilité avec davantage de plates-formes sera ajoutée avec les futures mises à jour, et les appareils devraient être disponibles dans le monde entier. Ils rejoignent le Logi Dock récemment annoncé, qui offre une solution tout-en-un avec plusieurs connexions et même un haut-parleur intégré.

