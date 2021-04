Logixboard, une start-up de logiciel d’expédition de fret, obtient 13 millions de dollars

Julian et Juan Alvarez, cofondateurs de Logixboard. (Photo du Logixboard)

Nouveau financement: Logixboard, une startup de Seattle qui aide les entreprises à gérer et à contrôler leurs opérations de fret, a levé un tour de série A de 13 millions de dollars.

La technologie: Fondée en 2017 par les frères Julian et Juan Alvarez, Logixboard vend une plate-forme d’engagement client pour l’industrie du transport de fret. L’idée est de suivre un processus manuel – gérer les expéditions de fret par téléphone, e-mail, Excel, etc. – et d’utiliser à la place un logiciel pour automatiser certaines parties du processus tout en fournissant des informations sur les données. Logixboard affirme qu’il aide les clients à remporter – ou à reconquérir – des contrats de Flexport, la start-up de transit de fret évaluée à 3,2 milliards de dollars en 2019.

Vent arrière pandémique: Julian, le PDG de la société, a déclaré que Logixboard avait constaté une forte augmentation du nombre de clients au cours de l’année écoulée, car davantage de marchandises étaient expédiées, les ports étaient congestionnés et les conteneurs d’expédition étaient plus rares. Cela «a créé un chaos majeur et a rendu nécessaire une plus grande visibilité sur les expéditions.»

«Nous avons contribué rapidement à fournir un nouveau niveau de transparence dans les expéditions que certains des anciens transitaires devaient offrir rapidement à leurs clients», a déclaré Julian.

De la Floride à Seattle: La société a commencé à l’origine dans le Sunshine State, mais a ensuite déménagé dans le nord-ouest du Pacifique. Les frères sont arrivés à Seattle pour participer à l’accélérateur Techstars et ont décidé de rester.

Investisseurs: Redpoint Ventures a mené la série A. La société de la Silicon Valley est également un soutien de Flexe, une autre startup logistique basée à Seattle. Parmi les autres investisseurs de Logixboard, citons Social Leverage, F-Prime Capital Partners, Founders Co-op, etc. Le financement total à ce jour dans l’entreprise de 22 personnes est de 18,8 millions de dollars.