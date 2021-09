Logroñés B obtient les trois points à domicile après avoir dépassé Tropezón (4-1)

18/09/2021 à 19:32 CEST

Les Logroñés B signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Trébucher lors de la réunion tenue dans le Coupe du monde 82 ce samedi, qui s’est soldé par un score de 4-1. Les Logroñés B est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Izarra par un score de 2-1. Pour sa part, Trébucher il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le SD Gernika. Avec ce résultat, le groupe de Logroño est onzième, tandis que le Trébucher Il est dix-huitième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les Logroñés B, qui a tiré le coup de canon sur le Coupe du monde 82 avec une peine maximale de Douce à la 31e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire avec un but de Bertino à 55 min. Plus tard, l’équipe de Logroño a marqué grâce à un deuxième but de Bertino à la 70e minute, permettant le 3-0. Mais plus tard, le groupe de tango a réduit les différences grâce à un peu de Mario Garcia à la 72e minute. Logroñés B grâce à l’objectif de Aitor Añibarro juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 86, mettant fin au duel avec un résultat de 4-1 à la lumière.

Lors du match joué dans le Coupe du monde 82, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a expulsé le terrain avec un carton rouge direct à Adrien, par l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Logroñés B il reste trois points et le Trébucher avec zéro point.

Le lendemain de la deuxième RFEF, le Logroñés B jouera contre lui Laredo loin de chez eux, tandis que le Trébucher devra faire face dans sa querelle contre le Mutilvera.

Fiche techniqueLogroñés B :Victor Pradas, Ochoa, Viti, Andoni Pérez, Izan Flaño, Mikel Cordoba, Sánchez, Juanjo, Radjel, Dulce et BertinoTrébucher:Fernandez, Alex Diaz, Javier Gutiérrez, Sergio Pérez, Adrián, Cote, Higuera, Angel, Jorge Merino, Perujo et Juan FresnoStade:Coupe du monde 82Buts:Dulce (1-0, min. 31), Bertino (2-0, min. 55), Bertino (3-0, min. 70), Mario García (3-1, min. 72) et Aitor Añibarro (4- 1, min. 86)