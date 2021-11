Logroño donne la surprise et marque un point contre Magdebourg

16/11/2021 à 23:31 CET

Le BM Logroño La Rioja a réalisé ce mardi l’une des principales surprises du handball européen jusqu’ici cette saison en « démarrant » le premier point du tout-puissant SC Magdebourg, par un nul (29-29), dans un choc que les Riojas ont mérité de gagner en raison de leur entraînement en seconde période.

WB LOGROÑO LA RIOJA, 29

(13 + 16) : Markelau (p), Rivero (2), Casado (10, 5p), El Korchi, Rubiño (2), Serradilla (4), David Cadarso (3), Moreira (2), Dutra (5 ), Javi Rodríguez, Mario Dorado (1), Javi Rodríguez et Kisselev.

SC MAGDEBURG, 29

(16 + 13) : Green (p), Hornke (1), Mertens (4), Smits (4), Weber (7), O’Sullivan (1), Preuz (2), Jensen (p), Chrapkowski ( 1), Kristjansson, Petersson, Magnusson (5, 2p), Guillerud (1), Bezjak (3) et Damgaard.

ARBITRES

Nygaard et Pedersen (Danemark). Ils ont exclu les locaux Serradilla, El Korchi et Javi Rodríguez pendant deux minutes ; et à Magnusson, Bezjak et Preuz, de SC Magdeburg.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-2, 4-3, 6-7, 6-9, 9-12, 13-16 (repos), 15-17, 17-19, 19-22, 25-25 et 29-29 (finale).

INCIDENTS

Match de la phase de groupes de la Ligue européenne joué devant environ 1 000 spectateurs au Palacio de los Deportes de La Rioja (Logroño).

L’équipe de la Rioja a commis quelques erreurs jusqu’à présent cette saison, mais elle a également déjà montré qu’elle peut concourir à un niveau élevé. Et cela a été une de ces occasions, grâce surtout au fait qu’il n’a eu aucun complexe et qu’il aurait pu couler a su réagir et mettre le champion du monde en titre des clubs dans les cordes.

En outre, tactiquement il a su jouer le jeu qui lui convenait; a survécu au rythme « indolent » que l’équipe allemande a tenté d’imposer et dans la dernière ligne droite a suffisamment accéléré pour effrayer Magdebourg, qui, dans une large mesure, n’a pas perdu en raison du niveau de son gardien, le Danois Vert, qui a stoppé le dernier lancement de la Rioja.

Magdebourg, qui par les résultats est désormais l’équipe la plus en forme au monde (Il était en tête de la compétition, il est invaincu en Bundesliga et a battu Barcelone en Coupe du monde) il est arrivé à Logroño pour passer une procédure et, peut-être, cette mentalité l’a-t-il finalement ébranlé.

Dès la première mi-temps, la différence était claire entre une équipe, l’Allemande, qui jouait calmement et « mâchait » chaque jeu, et une autre, l’Espagnole, qui allait à la limite et voulait courir pour rivaliser. Dans cette dynamique, le jeu est resté équilibré pendant un quart d’heure, bien qu’à ce moment-là Magdebourg ait commencé à se sentir à l’aise et à creuser un écart au tableau d’affichage.

Le gardien international danois Green a été le premier à pousser la barre qualité de l’équipe allemande, qui s’est appuyée sur lui pour rester serein jusqu’à la pause, qu’il est arrivée avec trois buts d’écart (13-16).

Le crash n’a pas beaucoup changé dans les premières minutes de la seconde mi-temps mais bientôt le Logroño a montré qu’il avait plus de vitesse tandis que les Allemands continuaient sans vouloir, ou pouvoir, courir. ET Logroño a donné le premier avertissement six minutes après le début de la deuxième période (16-17) et il n’a plus jamais quitté la fête.

En réalité, avec 23-23 au feu, à moins de neuf minutes, la foi des Riojans a atteint le maximum, avec toute la foule criant « oui, nous pouvons. » Juste à ce moment-là, l’attaquant brésilien Leonardo Dutra « s’est réveillé » et a mené le « arreón » final de Logroño, avec 25-24 à un peu plus de cinq minutes de la fin.

Depuis Magdebourg ne prenait plus la tête et se limitait à équilibrer chaque but d’un Logroño stimulé par Rivero, Casado et Dutra lui-même. Mais la qualité de l’équipe allemande était évidente dans toutes les actions de la dernière ligne droite, dans laquelle ils n’ont pas non plus échoué en attaque, comme s’ils attendaient l’erreur des locaux pour remporter la victoire.

Mais cela ne s’est pas produit et après la dernière égalisation, à 29 ans, il a laissé le ballon à la Rioja avec 48 secondes d’avance, dans laquelle la défense de Magdebourg a réussi à retenir Dutra et son gardien, brillants toute la nuit, a arrêté le dernier lancer de Casado, qui n’a raté que celui-là pendant tout le match.