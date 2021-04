Loi électorale de Géorgie – Le boycott comme outil: à utiliser avec précaution, sérieusement

(MisterClips / .)

Le boycott n’est qu’un outil et ses conséquences ne sont ni universellement délétères ni gratifiantes.

Les boycotts américains n’ont proliféré que depuis le début des années 1770.

Une semaine sur deux, semble-t-il, apporte une nouvelle protestation de portefeuille d’une sorte ou d’une autre.

Aucune des parties n’a le monopole de ces efforts. Goya. La National Basketball Association. Chick-fil-A. Ligue majeure de baseball. L’état de Géorgie. Parfois, il est difficile de se rappeler qui est censé éviter quelles entreprises, ligues et régions. On pourrait envisager de griffonner une feuille de triche sur le dos de sa main pour se rappeler quelles vitrines sont sûres à fréquenter et à quelle visite représenterait une capitulation dans la guerre culturelle.

Beaucoup de ces boycotts sont ce que leurs détracteurs les appellent: mesquins, diviseurs et inefficaces. En réponse aux récentes controverses, mon sage collègue Jay Nordlinger conseille:

Conseils aux amis (et aux autres): ne laissez pas la politique vous enlever ce que vous aimez. La politique peut être un tel voleur – d’amitiés, d’alliances et même de mariages. Ne laissez pas la politique être le but ultime. Ne soyez pas un «totaliste», comme dirait Bill Buckley. (Fin du sermon.)

C’est un bon conseil, je pense, mais avec une mise en garde. Une vision totalisante et inflexible du boycott en tant qu’outil politique – ce qui n’est pas, je ne pense pas, ce que Nordlinger préconisait – me semble aussi fausse qu’une prédilection réflexive et inconsciente de les utiliser. Tous les boycotts ne sont pas créés égaux.

Certes, il y a une sorte de boycott empoisonné, nous contre eux, qui n’est pas destiné à faire un point politique ou à faire changer les choses, il vise tant à exclure et à punir quiconque dont la politique diverge de votre propre perspective précieuse (et correcte!). Les propriétaires de Chick-fil-A ont la même position sur le mariage homosexuel que Barack Obama lors de sa campagne de 2008? Boycottez leur poulet. Les acteurs supposent que le reste d’entre nous se soucie de leurs opinions sur l’avortement, l’immigration ou les questions transgenres? Boycottez toutes les propriétés dans lesquelles elles apparaissent. C’est une poursuite stupide et improductive qui ne punit que le boycotteur.

Le boycott frivole mine également les variétés les plus graves. Plus compréhensibles pour moi, ce sont ceux qui ne ciblent pas un groupe ou une entreprise qui n’est simplement pas d’accord avec vous, mais des organisations qui tentent de mentir ou de nuire à ceux de votre propre conviction. La décision de la MLB de retirer son All-Star Game 2021 d’Atlanta, en Géorgie, me vient à l’esprit.

Le commissaire Rob Manfred n’a fourni aucun raisonnement pour aller au-delà de la déclaration que «la Major League Baseball soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions des urnes.» Comment le projet de loi sur la Géorgie limitait l’accès aux urnes, Manfred n’a pas et ne pouvait pas expliquer. L’État subira les conséquences économiques de la décision de Manfred, et les républicains et la suppression des électeurs fantômes dans leur projet de loi seront blâmés par beaucoup pour ces conséquences. Il me semble parfaitement raisonnable que certaines personnes veuillent montrer à Manfred que le balancier oscille dans les deux sens. Après tout, la décision de Manfred était sans aucun doute le produit de la peur de la foule qui le condamnerait s’il n’agissait pas – une foule encouragée par ce grand unificateur d’Américains, le président Joe Biden. Il va de soi que les républicains voudront peut-être lui montrer que les menaces ne sont pas assez asymétriques pour l’inciter à mentir et à pénaliser un côté pour apaiser l’autre.

Cela ne veut pas dire que j’exhorte les fans à se priver de quelque chose qui leur plaît. C’est un choix que chacun devrait faire pour lui-même. C’est seulement pour rappeler à ces nouveaux boycotteurs de la MLB tsk-tsking qu’ils ne sont ni les agresseurs dans ce scénario, ni qu’ils ne sont déraisonnables dans leur processus de réflexion ou leurs demandes.

Enfin, il y a des boycotts entrepris dans le but de mettre un terme à une pratique d’entreprise particulière et éminemment déplorable. Le fait que ce type de boycott semble être le plus rare et se mêle souvent à l’un des deux premiers types est malhonnête de notre culture politique.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un tollé face à l’enchevêtrement des entreprises américaines avec le Parti communiste chinois. À juste titre, car il commet un génocide contre une minorité religieuse, menace la souveraineté de ses voisins et déclenche un virus mortel sur le reste du monde. La National Basketball Association, qui a parrainé un camp abusif en République populaire, et la Walt Disney Company, qui comprenait un remerciement spécial à une agence chinoise aidant à poursuivre le génocide ouïghour au crédit de son redémarrage agressivement médiocre de Mulan, sont deux organisations. qui ont inspiré une réaction juste à leurs activités moralement douteuses. De toute évidence, un boycott est plus que justifié dans de telles circonstances.

L’exemple de Disney est instructif sur la façon dont ces différentes catégories peuvent devenir confuses. Les gauchistes associent la critique et l’indignation des conservateurs à Disney au premier type de boycott le plus superficiel. Les conservateurs le considèrent comme une combinaison des deux derniers, en raison du traitement que la société a réservé à Gina Carano et de sa relation chaleureuse avec le PCC. Ils peuvent parfois mettre trop l’accent sur les différences politiques et pas assez sur les problèmes moraux plus graves de l’entreprise. Les progressistes sont alors enclins à se précipiter pour la défense de Disney, malgré le fait qu’ils devraient partager les mêmes inquiétudes quant à l’encouragement de l’entreprise à un régime génocidaire.

Oy vey.

Le boycott n’est qu’un outil et ses conséquences ne sont ni universellement délétères ni gratifiantes. Les conservateurs devraient réfléchir plus attentivement au moment d’utiliser cet outil et être prêts à défendre les boycotts qu’ils jugent utiles à partir des arguments d’homme de paille contre eux.

