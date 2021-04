Loi électorale de Géorgie: scandaleux double standard

(Jeenah Moon / .)

La nouvelle loi du New Jersey autorise moins de vote anticipé que la Géorgie. New York n’a pas eu de vote anticipé du tout jusqu’à l’année dernière.

Un État a récemment adopté une loi limitant le vote anticipé à neuf jours, exigeant seulement que certains bureaux de vote le jour du scrutin soient ouverts pendant ce processus précoce, et limitant les heures obligatoires du dimanche à 10 heures-18 heures. Cette décision a-t-elle généré une vague d’opposition sur les réseaux sociaux? et les boycotts, alors que les politiciens et les entreprises se sont effondrés pour condamner un Jim Crow renouvelé? Non, car cet état est le New Jersey.

Il n’y a pas non plus de boycott de New York, qui n’a eu aucun vote anticipé jusqu’à l’automne dernier, lorsque de nouvelles règles stimulées par la pandémie ont créé neuf jours de vote anticipé en personne. Ou le Delaware du président Biden, dont la nouvelle législation sur le vote anticipé n’entrera en vigueur que l’année prochaine. Six États n’ont toujours aucune disposition pour le vote anticipé en personne: le Connecticut, le Kentucky, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire et la Caroline du Sud.

Tous ces États, et de nombreux autres, permettent moins d’opportunités de vote anticipé que la Géorgie, dont la loi récemment promulguée sur l’intégrité électorale de 2021, également connue sous le nom de projet de loi 202 du Sénat (ou SB 202), stipule que les circonscriptions détiennent au moins 17 jours de vote anticipé. . Et pourtant, après que le commissaire de la Major League Baseball, Rob Manfred, ait annoncé que la MLB déplacerait son All-Star Game d’Atlanta, il n’a pas passé le week-end dernier à nettoyer son bureau de Manhattan. (Et ce n’est pas parce qu’il n’y a nulle part dans la zone des trois états où il peut aller sans ressembler à un hypocrite.)

Au lieu de cela, les guerriers du vote-justice restent concentrés sur l’État Peach, dont la réforme électorale, après une course présidentielle extrêmement serrée et deux tours de scrutin au Sénat entachés d’accusations concurrentes de fraude et de répression des électeurs, vise à améliorer l’accès des électeurs tout en renforçant l’intégrité du scrutin. Ce n’est guère «Jim Crow sous stéroïdes», comme Biden l’a dit à ESPN en appelant la MLB à déplacer son classique du milieu de l’été, ni «effectivement nier le droit de vote à d’innombrables électeurs», comme il l’a dit dans un communiqué de la Maison Blanche.

En effet, le SB 202 élargit l’accès au vote pour la plupart des Géorgiens, codifiant les nouvelles opportunités de vote anticipé et d’absence (par courrier et par dépôt) introduites pendant la pandémie. Par exemple, pendant ces nombreux jours de vote anticipé en personne – y compris deux samedis et les dimanches facultatifs – les bureaux de vote doivent être ouverts au moins huit heures, les responsables du comté ayant une marge de manœuvre pour ajuster les heures en fonction de leurs électeurs. Les heures de vote le jour du scrutin sont encore plus longues, tandis que la fenêtre pour demander des bulletins de vote par correspondance est fixée à «seulement» 67 jours; les demandes peuvent être remplies en ligne, mais doivent être reçues au moins onze jours avant une élection pour laisser le temps au bulletin de vote d’être posté et retourné. (Pour plus de détails dissipant les mythes, voir cet excellent guide de Georgia Public Broadcasting, qui n’est guère la source vers laquelle les gens se tournent lorsqu’ils pensent que Fox News a un parti pris anti-conservateur.)

Les tentatives d’activistes progressistes et d’élus démocrates pour lier le SB 202 à l’ère de la ségrégation et de la privation raciale systémique du droit de vote sont donc remarquablement malhonnêtes. Même l’attaque bizarre contre la disposition censée limiter la distribution d’eau aux électeurs qui attendent en ligne est toute humide, comme le détaille Dan McLaughlin en comparant des règles anti-électorales similaires dans plusieurs États aux nuances idéologiques variées.

En ce qui concerne l’identification des électeurs, la loi géorgienne ajoute simplement une exigence selon laquelle les électeurs doivent fournir un permis de conduire ou un numéro d’identification d’État pour demander un bulletin de vote et l’un de ces numéros (ou les quatre derniers chiffres d’un numéro de sécurité sociale) lors du retour du bulletin de vote. . C’est une mesure simple qui, quel que soit son succès dans la prévention de la fraude, est extrêmement populaire (y compris parmi la majorité des démocrates et des non-blancs). En effet, de nombreux pays démocratiques exigent une carte d’identité de l’électeur sous une forme ou une autre, notamment le Canada, la France, l’Allemagne, l’Inde, Israël, l’Italie et la Suède. Comme le font la plupart des États avec des équipes de baseball professionnelles, d’ailleurs. Comme McLaughlin l’a écrit dans un autre article: «Si votre postulat est que l’inscription et l’identification des électeurs sont intrinsèquement illégitimes, antidémocratiques et racistes, alors votre position est vraiment extrême et isolée.»

Ce n’est pas nécessairement le cas que plus le vote est précoce, mieux c’est, donc je ne critique pas le Garden State pour être arrivé en retard et avec prudence à ce match. (Pas plus que le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, qui a réprimandé le gouverneur du New Jersey Phil Murphy dans l’un des meilleurs tweets de cet épisode.) Différents États peuvent à juste titre adopter des approches différentes pour atteindre l’objectif commun de rendre le vote facile mais difficile à tricher.

L’objectif, bien sûr, est de préserver et de protéger notre système ordonné de prise de décision démocratique et donc la légitimité de la gouvernance qu’il produit. Donald Trump mérite d’être blâmé pour avoir abaissé la confiance populaire dans l’intégrité électorale – au point de déprimer le taux de participation à ces deuxième tour en Géorgie et de remettre le Sénat aux démocrates – mais Stacey Abrams aussi. Et n’oublions pas que ce sont les mêmes responsables républicains désormais goudronnés en tant qu’oppresseurs qui ont empêché la tentative de l’ancien président d’annuler les résultats de la Géorgie en novembre.

Appeler des lois comme le «Jim Crow 2.0» de la Géorgie est tout aussi dangereux pour la confiance que les citoyens doivent avoir dans nos processus électoraux que répandre des mythes sur des élections illégitimes. «Si la démocratie américaine est en péril», a conclu la semaine dernière mon collègue du Cato Institute, Walter Olson, «des lois de ce type ne sont pas une très bonne preuve de cette proposition.

