Loi sur la sédition de ferraille – L’Express Financier

L’accusation de sédition contre la cinéaste et militante basée à Lakshadweep Aisha Sultana pour avoir critiqué l’administrateur de l’UT Praful Khoda Patel intervient dans le contexte de l’acceptation par la Cour suprême, en mai, d’examiner la validité constitutionnelle de la loi sur la sédition de l’ère coloniale et de rejeter, plus tôt ce mois-ci, une affaire contre le journaliste Vinod Dua. Citant son arrêt Kedar Nath Singh de 1962, la CS a observé que « tout journaliste a droit à une protection ».

Le verdict visait à préserver cette liberté pour le citoyen, en disant : « Un citoyen a le droit de dire ou d’écrire ce qu’il veut sur le gouvernement ou ses mesures, par voie de critique ou de commentaire, tant qu’il n’incite pas les gens à violence contre le gouvernement établi par la loi. Pourtant, la loi continue d’être invoquée avec un tel mépris des principes démocratiques que même un législateur du parti au pouvoir dans un État a censuré sa propre critique du gouvernement de l’État par crainte d’accusations de sédition. La loi est maintenant devenue un outil pour étouffer la dissidence. Diminuer la portée de la loi n’a pas vraiment fonctionné.

Kedar Nath Singh avait limité l’application de la loi aux « actes impliquant l’intention ou la tendance à créer le désordre, ou la perturbation de l’ordre public, ou l’incitation à la violence ». Il a même spécifiquement réduit sa portée afin de protéger la dissidence. Pourtant, l’application de la loi a été, le plus souvent, atavique, reflétant l’état d’esprit de l’ère coloniale pour contrôler l’expression politique et freiner la dissidence.

Grâce à une application sans discernement, les charges semblent souvent ne pas coller. Selon le National Crime Records Bureau, alors que 96 personnes ont été arrêtées pour sédition en 2019, 76 ont été inculpées ; seulement 2 ont été condamnés et 29 acquittés. Des affaires sont probablement pendantes contre les autres, mais le taux de réussite dans les procès conclus montre vraiment l’efficacité de l’État dans les enquêtes et les poursuites.

Le Centre s’est mis dans une impasse, refusant de s’engager à abroger la loi ; dans les réponses aux questions du Parlement, il a maintenu à plusieurs reprises un énigmatique « la modification des lois pénales est un processus continu » après juillet 2019, lorsqu’il avait clairement déclaré qu’il n’y avait aucune proposition d’abroger la loi. Ceci, malgré les propos du ministre de l’Intérieur de l’Union sur la nécessité de remanier l’IPC pour le débarrasser de son esprit de « maître et serviteur », étant donné qu’il était censé « maintenir la stabilité de l’empire britannique ».

Le gouvernement doit tenir compte des paroles du pouvoir judiciaire; dans l’affaire Disha Ravi, un tribunal de Delhi avait évoqué un jugement de l’époque coloniale pour souligner le fait que la loi ne peut pas être un outil aux mains de dispenses épineuses au service de la « vanité blessée des gouvernements ».

Mardi, accordant une libération sous caution aux militants Devangana Kalita, Natasha Narwal et Asif Iqbal Tanha – dans une affaire impliquant une autre loi draconienne, la loi sur la prévention des activités illégales – la Haute Cour de Delhi a écrit dans son ordonnance, « dans son souci de réprimer la dissidence, dans dans l’esprit de l’État, la frontière entre le droit de manifester constitutionnellement garanti et l’activité terroriste semble s’estomper quelque peu.

Si cet état d’esprit gagne du terrain, ce serait un jour triste pour la démocratie. » Ce n’est le cas pour personne que le gouvernement ne doit pas agir contre ceux qui mettent en danger la sécurité de la nation, mais même le Royaume-Uni, qui avait scénarisé la loi sur la sédition de l’Inde comme son maître colonial, l’a abandonnée sous sa propre juridiction en 2009.

