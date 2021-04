Loi sur la TPS: le fisc ne doit pas procéder à la saisie de biens à la hâte, dit SC

Le juge Chandrachud, écrivant pour la magistrature, a déclaré que les conditions prescrites par la loi pour un exercice valide du pouvoir, fondé sur des éléments tangibles, doivent être strictement remplies.

La Cour suprême a statué mardi que le pouvoir d’ordonner une saisie provisoire de biens, y compris un compte bancaire, d’une personne évaluée en vertu de la loi sur la TPS est «de nature draconienne» et ne peut être utilisé comme un «pouvoir discrétionnaire subjectif non guidé» des autorités fiscales. .

Un banc comprenant les juges DY Chandrachud et M. Shah a déclaré qu’une saisie provisoire est envisagée pendant la durée de certaines procédures, ce qui implique qu’une demande finale ou une responsabilité doit encore être cristallisée. Ainsi, une saisie anticipée d’actifs doit être strictement conforme aux exigences, à la fois de fond et de procédure, énoncées dans le statut et les règles, a-t-il déclaré.

La décision du SC intervient à un moment où le gouvernement présente la flambée des derniers mois dans le recouvrement de la TPS comme preuve de mesures anti-évasion efficaces. Auparavant, lors de l’audition de l’affaire, la cour suprême avait noté que «le Parlement avait voulu donner à la TPS une structure fiscale favorable aux citoyens».

Le juge Chandrachud a également fait remarquer oralement que le fisc ne devrait pas considérer toutes les «entreprises comme étant frauduleuses», et a déclaré que le pays devait sortir d’un tel état d’esprit. «Même quand une taxe de 12 crores a été payée (par Radha Krishna Industries), juste parce qu’une certaine taxe est encore due, vous ne pouvez pas commencer à attacher une propriété. S’il y a aliénation d’actifs ou si la personne évaluée est en liquidation ou en liquidation judiciaire, c’est compréhensible… mais juste parce que vous avez les numéros de compte, vous ne pouvez pas commencer à attacher et même débloquer les créances », avait déclaré le juge.

«Le commissaire doit être conscient du fait que ces dispositions ne visent pas à faire des frappes préventives sur la propriété de la personne évaluée, simplement parce que la propriété est disponible. Il doit y avoir une formation valable de l’opinion qu’une saisie provisoire est nécessaire pour protéger les intérêts des recettes publiques », a déclaré le banc dans son jugement de 61 pages.

La formation de l’opinion par le commissaire doit avoir un lien immédiat et vivant avec l’objectif de protéger les intérêts des recettes publiques, a-t-il déclaré, tout en autorisant un appel interjeté par M / s Radha Krishna Industries contre l’ordonnance de la Haute Cour de l’Himachal Pradesh. 1er janvier 2021, qui a confirmé sa saisie provisoire de propriétés en vertu de la Loi de 2017 sur la taxe sur les produits et services de l’Himachal Pradesh.

Le juge Chandrachud, écrivant pour la magistrature, a déclaré que les conditions prescrites par la loi pour un exercice valide du pouvoir, fondé sur des éléments tangibles, doivent être strictement remplies.

Dans cette affaire, le HC avait rejeté en janvier le plaidoyer du fabricant principal pour l’annulation de la saisie provisoire au titre de l’article 83 de la loi de 2017. Le CS a conclu qu’il y avait une claire non-application de l’esprit de la part du commissaire et il a mal interprété qu’il appartenait à son pouvoir discrétionnaire de laisser ou non à l’appelant la possibilité d’entendre.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.