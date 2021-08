Loin avec moi ! dit Alejandro Sanz à Greeicy

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter un nouveau single intitulé Away With Me. Cela sonne bien pour vous, car c’est exactement ce à quoi cela ressemble et nous sommes sûrs que cette chanson vous rappellera quelqu’un de spécial. Nous présentons cette nouvelle première ici à Music News !

Il s’avère que l’artiste talentueux et légendaire nommé Alejandro Sanz a sorti du nouveau matériel mais il ne l’a pas fait seul, il l’a fait en collaboration avec la belle chanteuse Greeicy !

Cette nouvelle première va vous rendre fou, imaginez aimer et être fou d’une personne au point de vouloir faire toute votre vie avec cette personne spéciale et pas seulement cela, atteindre un point où vous pouvez dire que je veux partir avec vous, nous sommes sûrs qu’à un moment de votre vie vous avez eu un amour qui vous a conduit à un manque de contrôle et à une folie totale et que vous avez voulu commencer une vie à zéro avec cette seule personne.

Eh bien, Alejandro Sanz y Greeicy nous raconte un peu de ça dans leur nouveau single intitulé Far with you, ce sera une sorte d’indice, il y aura quelque chose que l’un des deux chanteurs cache ou l’un des deux est follement amoureux de une personne spéciale, pas elle. Nous le saurons, mais ce que nous savons, c’est que lorsque vous écouterez avec vous, cela vous inspirera, vous pleurerez ou vous retomberez simplement amoureux.

Nous vous laissons ci-dessous le lien de la vidéo officielle de loin avec vous pour que vous puissiez en profiter, à qui allez-vous la dédier ???? https://youtu.be/uWmT0xHNuuM