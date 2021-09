Loin de chez soi – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Après l’avant-première de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux, le prochain rendez-vous en salles avec Marvel Cinematic Universe aura lieu le 5 novembre avec l’avant-première d’Eternals, le film réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao (Nomadeland).

Un film centré sur un groupe d’êtres immortels et extrêmement puissants qui ont vécu sur Terre cachés et inaperçus pendant des milliers d’années et sans intervenir… jusqu’à maintenant.

Et bien que Eternals raconte des événements qui couvrent une période d’environ 7 000 ans -de l’arrivée des êtres sur Terre à nos jours-, il n’y a pas peu de fans de Marvel qui se demandent, maintenant que la chronologie de l’UCM a été compliquée avec le voyage dans le temps et les réalités parallèles de ses films et séries, où le film se situera dans la chronologie merveilleuse.

C’est l’un des producteurs de Marvel Studios, Nate Moore, qui a confirmé qu’au-delà des flashbacks qui expliqueront l’arrivée des Eternals sur Terre, l’intrigue centrale du film se déroulera après les événements relatés dans Avengers : Endgame. Ainsi, a déclaré Moore, le film se déroule “presque en même temps que Spider-Man: Far From Home, le monde se remettant de l’attaque de Thanos et le retour de la moitié de la population mondiale”.

Autrement dit, Eternals, comme Shang-Chi, WandaVision ou Falcon and the Winter Soldier, se déroulera dans un monde qui se remet encore des “trois clics”: le premier de Thanos dans Infinity War qui a eu lieu en 2018 et l’a fait disparaître au milieu de la vie de l’univers ; celui de Hulk in Endgame, qui dans la chronologie Marvel a eu lieu en 2023 et a ramené les disparus cinq ans plus tard ; et le troisième de Tony Stark dans la bataille finale de Endgame avec laquelle il a vaincu Thanos et a donné sa vie.

Eternals sortira en salles le 5 novembre et après ce sera le tour du très attendu Spider-Man: No Way Home, le dernier film MCU qui sortira en salles en 2021 et qui arrivera le 17 décembre. D’ici 2022, il existe des titres tels que Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever et The Marvels.

Source : Cependant