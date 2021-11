Lois agricoles : 32 organisations d’agriculteurs du Pendjab se réunissent aujourd’hui pour discuter des actions futures ; SKM à rencontrer demain

Alors que les dirigeants des agriculteurs ont exprimé leur joie face à la décision, ils ont déploré le retard causé, car de nombreux agriculteurs ont perdu la vie au cours de la manifestation d’un an.

Pas moins de 32 organisations d’agriculteurs du Pendjab tiendront une réunion cruciale aujourd’hui pour discuter de leurs futures actions et de la décision de mettre fin à la manifestation maintenant ou d’attendre que les lois soient abrogées par le Parlement. Ils sont également susceptibles de discuter de leur position sur le Prix de Support Minimum (MSP). La réunion intervient à la suite de l’annonce d’hier par le Premier ministre Narendra Modi d’abroger les lois agricoles au cours de la session d’hiver du Parlement.

Alors que les dirigeants des agriculteurs ont exprimé leur joie face à la décision, ils ont déploré le retard causé, car de nombreux agriculteurs ont perdu la vie au cours de la manifestation d’un an. D’autre part, les dirigeants du Samyukta Kisan Morcha (SKM), une organisation faîtière de 40 syndicats d’agriculteurs, se réuniront demain pour prendre un appel sur l’agitation et les revendications liées au MSP.

Le leader de la BKU, Rakesh Tikait, a déclaré hier que les agriculteurs ne mettront pas fin à leur manifestation pour le moment et attendront que le Parlement abroge la loi. Tikait a également demandé aux supporters de ne pas s’engager dans des célébrations car leur « lutte » se poursuivra. « L’agitation ne sera pas retirée tout de suite, nous attendrons le jour où les lois agricoles seront abrogées au Parlement. Avec le MSP, le gouvernement devrait également discuter d’autres problèmes des agriculteurs », a déclaré Tikait. Il a également déclaré qu’il n’y avait pas de monarchie dans le pays et que le fermier ne rentrerait pas chez lui simplement en écoutant une annonce faite à la télévision. Il a dit que le gouvernement devra parler aux agriculteurs.

Le chef paysan Balbir Singh Rajewal a qualifié cette décision de question de bonheur et de satisfaction. « C’est à cause de l’immense soutien apporté au ‘Kisan morcha’ de la part des gens du monde entier, le gouvernement central a dû admettre son erreur », a déclaré Rajewal qui est également membre du Samyukta Kisan Morcha. « Der aaye durust aaye (mieux vaut tard que jamais) », a-t-il déclaré.

