Lois agricoles: Rakesh Tikait dit qu’il annulera les manifestations si le Centre accepte la garantie du MSP et l’indemnisation des agriculteurs décédés avant le 26 janvier

Le Centre a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses et devrait déjà présenter un projet de loi à ce sujet lors de la prochaine session d’hiver du Parlement.

Le leader de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, a déclaré mercredi que les agriculteurs protestataires mettront fin à l’agitation si le Centre accepte leurs demandes d’assurance d’un MSP équitable et d’indemnisation à 700 agriculteurs qui auraient perdu la vie au cours de la dernière année de manifestations, avant 26 janvier de l’année prochaine.

« Le gouvernement a annoncé (l’abrogation de trois lois agricoles) afin qu’ils puissent présenter le projet de loi, mais la MSP et la mort de 700 agriculteurs sont également à notre ordre du jour. Le gouvernement en parle également. Nous y retournerons si le gouvernement accepte nos demandes avant le 26 janvier. Concernant les élections, nous déciderons après l’entrée en vigueur du modèle de code de conduite », a déclaré Tikait.

La déclaration intervient alors même que le Centre a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses et qu’il est déjà prévu de présenter un projet de loi à ce sujet lors de la prochaine session d’hiver du Parlement.

Mardi, le leader de la BKU, qui a été le fer de lance des protestations des agriculteurs, a déclaré que 60 tracteurs se rendront au Parlement dans la capitale nationale dans le cadre de la marche des tracteurs pour faire pression en faveur d’une garantie légale de prix de soutien minimum (MSP) pour cultures entre autres.

« Le 29 novembre, 60 tracteurs se rendront au Parlement pour la marche des tracteurs. Les tracteurs emprunteront les routes ouvertes par le gouvernement. On nous accusait de bloquer les routes. Nous ne les avons pas bloqués. Bloquer les routes n’est pas notre mouvement. Peut-être que notre mouvement est de parler au gouvernement. Nous irons directement au Parlement », a déclaré Tikait à l’agence de presse ANI.

Tikait a en outre déclaré qu’un millier de personnes se rendraient au Parlement, contrairement à 200 personnes qui s’y sont rendues la dernière fois.

« Nous attendons la réponse du gouvernement sur le MSP. De plus, les incidents survenus au cours de la dernière année, au cours desquels 750 agriculteurs sont morts, le gouvernement devrait en assumer la responsabilité », a déclaré le chef de la BKU.

Pendant ce temps, Samyukt Kisan Morcha (SKM), un organisme qui chapeaute les syndicats d’agriculteurs, a déclaré dans un communiqué officiel que dans les capitales des États éloignés de Delhi, des rassemblements de tracteurs seront organisés, en plus d’autres manifestations.

