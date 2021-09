Lois agricoles: un membre du panel de la Cour suprême veut un tribunal pour les différends

Bien qu’il ne s’engage pas à savoir si ce point de vue a été adopté par le panel, une telle proposition pourrait répondre à l’une des principales préoccupations des agriculteurs agités.

L’éminent agriculteur leader Anil Ghanwat, qui fait partie d’un groupe d’experts nommés par la Cour suprême sur les lois agricoles du Centre, a suggéré qu’un tribunal soit mis en place pour résoudre tout différend entre un agriculteur et un commerçant en vertu des nouvelles lois agricoles litigieuses, au lieu de la disposition « imparfaite » de laisser la bureaucratie régler le problème.

Le tribunal, composé de juges en exercice et à la retraite, devrait se concentrer uniquement sur ces différends, a déclaré Ghanwat, le chef du Shetkari Sanghatana.

Bien qu’il ne s’engage pas à savoir si ce point de vue a été adopté par le panel, une telle proposition pourrait répondre à l’une des principales préoccupations des agriculteurs agités.

Les agriculteurs protestataires du Pendjab et de l’Haryana ont écorché les dispositions de règlement des différends des nouvelles législations, affirmant qu’ils cherchaient à remplacer le rôle du pouvoir judiciaire par la bureaucratie, entre autres.

Les commentaires de Ghanwat sont importants car le panel nommé par le SC a déjà soumis son rapport et certains de ses membres ont déclaré que le panel a simplement fait la chronique des points de vue recueillis auprès des parties prenantes, plutôt que de faire des recommandations.

L’une des nouvelles lois – la loi de 2020 sur les agriculteurs et le commerce (promotion et facilitation) – stipule que les sparring parties peuvent rechercher une “solution mutuellement acceptable par la conciliation” en déposant des demandes devant un magistrat de sous-division (SDM). Le SDM est habilité à soumettre le litige à un « Conseil de conciliation » composé de deux ou quatre membres.

Cependant, si les efforts de conciliation échouent, les parties peuvent à nouveau s’adresser à la SDM, qui réglera le différend. La partie lésée peut toutefois contester sa commande devant le collecteur. Ces ordonnances auront le caractère sacré de la directive d’un tribunal civil, selon la loi. Ces litiges étaient auparavant tranchés par les tribunaux civils.

Le Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020 contient également des dispositions similaires.

Ghanwat a déclaré qu’il y avait des failles dans les lois agricoles actuelles, y compris le cadre de résolution des différends. « Les agriculteurs n’ont pas confiance en eux (les bureaucrates). De plus, ils ont trop de travail et ne pourront pas consacrer de temps à ce genre de travail. Au lieu de cela, il devrait y avoir un arrangement de type tribunal, avec des juges se concentrant uniquement sur ce genre de travail », a-t-il déclaré.

Il a également plaidé pour l’abolition de l’Essential Commodities Act, qui autorise le gouvernement à imposer des limites de stock si les prix de détail de l’oignon et de la pomme de terre augmentent de 100 %. « La loi doit être abrogée ou la limite de hausse des prix de 100 % doit être augmentée. Il ne doit être invoqué qu’en cas d’urgence comme la guerre et ne doit pas être utilisé pour satisfaire les consommateurs ou parce qu’il y a des élections au coin de la rue », a-t-il déclaré.

Ghanwat a estimé que le gouvernement devait améliorer le système de passation des marchés existant sur la base du prix de soutien minimum (MSP). Parfois, l’intervention du gouvernement ne fait que baisser les prix, a-t-il déclaré. « La politique devrait être telle que les prix ne tombent pas en dessous du MSP », a-t-il déclaré. Dans le même temps, lorsque le MSP obtient un soutien juridique formel, personne d’autre que le gouvernement n’est autorisé à acheter à ce prix. Ainsi, il n’y a pas d’acheteurs privés sur le marché, ce qui nuit davantage aux agriculteurs, a-t-il observé.

De plus, seuls des produits de qualité pour l’exportation sont actuellement achetés par le gouvernement, ce qui laisse de nombreux agriculteurs sur le carreau, a-t-il ajouté. Il ne devrait y avoir aucun obstacle au commerce et aucune intervention de la part du gouvernement. “Laissez les commerçants privés faire ce qu’ils veulent”, a-t-il estimé.

Ghanwat a cité l’exemple de l’Himachal Pradesh, où les pomiculteurs se plaignent de la faible réalisation de leurs produits et accusent Adani Agri Fresh. « Adani est dans ce secteur depuis des années et a mis en place un entrepôt frigorifique, achète aux agriculteurs et vend les fruits lorsque les prix sont élevés. Il ne sert à rien de blâmer les entreprises. Ils construisent des infrastructures », a-t-il déclaré.

Récemment, Ghanwat avait également exigé que le rapport du groupe d’experts sur les trois lois agricoles soit rendu public rapidement. « Je suis moi-même un agriculteur et un agriculteur leader. Voir des agriculteurs assis dans la rue pendant des mois ensemble est un spectacle très décourageant et le gouvernement ne fait rien », a-t-il souligné.

Il a déclaré que le comité avait terminé la tâche en deux mois, voyant l’urgence de la question. Cependant, cela fait maintenant plus de cinq mois et demi et l’affaire n’a pas été répertoriée ou soumise à une audience, a-t-il ajouté. Les agriculteurs agités accepteront le rapport ou demanderont l’abrogation des lois, mais un débat est nécessaire, a-t-il déclaré. Plus cela prend de temps, plus le problème peut s’aggraver, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.