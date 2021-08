Lois Kolkhorst rôtit Jay Hartzell de l’UT pour avoir quitté Big 12 ⋆ 10z viral

in

Après que l’Université du Texas et l’Oklahoma ont annoncé leur décision explosive de rejoindre la SEC, à compter du 1er juillet 2025, le Big 12 doit ramasser les morceaux et déterminer la suite.

Quelques jours après l’annonce et des années avant l’entrée en vigueur de la décision, la législature de l’État a commencé des audiences pour discuter de «l’avenir des sports universitaires au Texas». Lundi, le président de l’Université du Texas Jay Hartzell a témoigné devant le comité sénatorial de l’État.

Au cours des audiences, le sénateur de l’État Lois Kolkhorst a demandé à Hartzell d’estimer le budget sportif de l’UT.

“C’est plus de 200 millions”, a déclaré Hartzell. “C’est probablement 220, 225, dans cette fourchette”, ce qui, a-t-il reconnu, fait probablement de l’UT le plus gros dépenseur en athlétisme universitaire du pays.

“Et c’est sans une équipe de football gagnante ces derniers temps”, a déclaré Kolkhorst sans ambages.

«Malgré notre équipe de football. Nous avons gagné, mais pas comme nous aimerions gagner », a répondu Hartzell.

Mais Kolkhorst n’avait pas fini de griller Hartzell sur le manque de succès de son université sur le terrain de football. “(Le Texas est) 3-7 contre les Horned Frogs, alors peut-être que votre base de fans préférerait perdre contre l’Alabama que TCU”, a-t-elle déclaré, rôtissant brutalement le président.

Kolkhorst est une ancienne du TCU et elle a même été trop généreuse dans son évaluation du Texas, qui a en fait une fiche de 2-7 contre les Horned Frogs. Mais elle a raison, les fans préféreraient probablement perdre contre l’Alabama, car au moins perdre contre le meilleur programme de football universitaire du pays leur donne une excuse, alors que les pertes croissantes contre TCU n’offrent aucune excuse.

Le président de l’Université du Texas a dû rester là et en prendre un pour l’équipe, mais malgré le fait qu’il se soit fait battre à la sortie, le départ du Texas et de l’Oklahoma laissera le Big 12 brutalement battu et à la recherche de solutions.

