Lois, la mère de la star de ‘RHOBH’ Lisa Rinna, est décédée à 93 ans

La mère de la star de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, Lois, est décédée à l’âge de 93 ans. La fille de Rinna, Amelia Hamlin, a annoncé la nouvelle sur Instagram lundi, selon PEOPLE. La mise à jour intervient moins d’une semaine après que Rinna a annoncé que sa mère était en « transition » après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

« Mon ange gardien pour le reste du temps… Je t’aime tellement mon Lolo », a écrit Hamlin à côté de plusieurs photos et vidéos de sa grand-mère. « Tu étais et sera toujours bien plus qu’une grand-mère pour moi… tu étais ma meilleure amie. Ma force. Mon rocher. Mon tout. » Elle a poursuivi: « Votre rire n’a jamais manqué d’illuminer n’importe quelle pièce dans laquelle vous êtes entré. Quiconque a eu le plaisir de vous rencontrer a été tellement béni … il n’y aura jamais quelqu’un comme vous. »

Hamlin a terminé sa légende en partageant sa gratitude envers sa grand-mère. Elle a ajouté: « Merci d’être la force dont notre famille avait besoin. Merci de nous avoir appris ce que cela signifie d’être une femme forte … et juste comme ça … tu es de retour avec Frank … je sais qu’ils ‘ Vous organisez une fête pour vous… et vous dansez à travers le ciel… « Je l’ai fait à ma façon. » ‘Moi aussi.’ 5h05… » Rinna a commenté le message de sa fille pour écrire : « Le paradis a un nouvel ange. » La star de RHOBH a également reconnu le décès de sa mère sur sa propre page Instagram en publiant une photo de Lois de ce qui semble être le jour de son mariage.

Comme mentionné précédemment, Rinna a dit à ses fans il y a moins d’une semaine que Lois avait subi un accident vasculaire cérébral. Elle a écrit que même si la nouvelle était difficile à partager, elle devait faire savoir à tout le monde que sa mère était en « transition ». La personnalité de Bravo a écrit à côté d’une vidéo de retour de Lois dansant sur « Despacito », « Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, alors je dois vous dire qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral. Je suis avec elle maintenant, alors célébrons-la et envoyez-lui tant d’amour pendant sa transition. J’étais tellement en conflit de partager cette très très triste nouvelle avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir. «

Lois a fait de fréquentes apparitions sur RHOBH au fil des ans. Elle n’a pas été vue dans le programme récemment, car Rinna n’a pas pu voir sa mère pendant plus d’un an au milieu de la pandémie de COVID-19. Mais, ils ont pu se réunir en juin dernier en l’honneur du 93e anniversaire de Lois.