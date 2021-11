L’OIT nie que 6 500 migrants soient morts dans les travaux du stade Qatar 2022

19/11/2021 à 13:19 CET

Un rapport publié aujourd’hui par l’Organisation internationale du travail (OIT) dément les informations qui sont fréquemment parues depuis le début de cette année selon lesquelles 6 500 migrants sont morts dans la construction de stades au Qatar avant la Coupe du monde 2022.

Le chiffre de 6.500 morts depuis que la Coupe du monde a été décernée il y a une décennie « n’a pas toujours été mis dans le bon contexte », précise l’OIT, qui indique qu’il correspond à tous les migrants décédés au Qatar depuis 2010, mais pas seulement. dans les travaux des stades, pas seulement dans les accidents du travail.

Lorsqu’on étudie ce chiffre, fourni par les statistiques officielles qataries, il faut également tenir compte du fait que chaque année entre 2 000 et 2 400 personnes (Qataris et migrants) meurent au total dans le pays du golfe Persique, et que plus de la moitié de la population nationale. vient d’autres nations.

« La communauté de migrants au Qatar est vaste et diversifiée, avec plus de 50 % de la population totale venant d’Asie du Sud », déclare l’OIT, qui fait valoir que ce groupe comprend « des personnes d’âges, de professions et d’états de santé différents, dont beaucoup ayant vécu dans le pays pendant des décennies.

La clarification est publiée dans le cadre d’un rapport annuel de l’OIT sur les décès liés aux accidents du travail au Qatar, qui indique qu’au cours de la dernière année 2020, 50 travailleurs ont perdu la vie dans des accidents dans le pays du golfe Persique (pas seulement des migrants, et pas seulement dans le secteur de construction).

506 autres ont subi des blessures graves et 37 600 de blessures mineures, indique l’étude, qui ne fournit pas la nationalité des personnes décédées mais indique que 26% des blessés graves venaient du Bangladesh, 18% d’Inde et près de 20% du Pakistan. .

« Environ les deux tiers des lésions professionnelles graves et les trois quarts des lésions modérées ou mineures ont été subies par les travailleurs de ces trois pays », explique l’étude de l’OIT.

Les chutes de hauteur, les accidents de construction fréquents et les accidents de la circulation étaient les deux principaux tueurs au travail, a ajouté le rapport.

Selon l’OIT, l’étude est la plus complète à ce jour sur le taux d’accidents du travail au Qatar, et a été préparée précisément pour répondre aux appels à plus de transparence et de prise en charge dans le pays concernant les travaux d’infrastructure de la Coupe du monde qui inaugurer le 21 novembre 2022.

Pourtant, l’OIT appelle le Qatar à collecter des données « de meilleure qualité et plus précises » et à intensifier ses efforts pour enquêter sur « les décès liés au travail qui ne sont actuellement pas classés comme tels ».