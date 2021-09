l’Oita Trinita reçoit le Shonan Bellmare

09/10/2021 à 11h30 CEST

Samedi prochain à 11h30 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Oita Trinita et à bellmar Shonan dans le & Omacr; ita Bank Dome.

Les Oita Trinita Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Sanfrecce Hiroshima dans le match précédent par un score de 4-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 27 matches disputés jusqu’à présent en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 18 buts pour et 47 contre.

Pour sa part, bellmar Shonan a récolté un nul nul contre le Rouges Urawa, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Oita Trinita. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté cinq avec 28 buts pour et 33 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Oita Trinita ils ont gagné trois fois, perdu six fois et fait match nul cinq fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le bellmar Shonan Il a un bilan de trois victoires, sept défaites et trois nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade du Oita Trinita pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le & Omacr; ita Bank Dome, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du Oita Trinita. A leur tour, les locaux ont totalisé deux matchs de suite sans perdre face à ce rival de la J1 Ligue japonaise. Le dernier affrontement entre les Oita Trinita et le bellmar Shonan Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un résultat de 2-0 en faveur des visiteurs.

Concernant la situation de ces équipes en J1 Ligue japonaise, avant le match, le bellmar Shonan est en avance sur le Oita Trinita avec une différence de neuf points. Les Oita Trinita Il a 17 points dans la surface, se classant à la vingtième place. Pour sa part, le bellmar Shonan il compte 26 points et est classé quinzième dans la compétition.