Lok Sabha adopte le projet de loi sur l’Autorité de régulation économique des aéroports sans débat

Jeudi, un projet de loi a été adopté par Lok Sabha qui vise à encourager les petits aéroports du pays à étendre la connectivité aérienne aux régions éloignées et relativement éloignées. Selon un rapport de la PTI, sans débat, le projet de loi de 2021 sur l’Autorité de réglementation économique des aéroports de l’Inde (amendement) a été adopté au milieu du tollé des membres de l’opposition au sujet de la ligne d’espionnage de Pegasus ainsi que de la question des agriculteurs. Le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a déclaré que le gouvernement Modi s’est engagé à offrir des services d’aviation à tous les habitants de l’Inde. Dans le cadre du programme de connectivité régionale du gouvernement Modi – UDAN, des services aériens ont été lancés à partir de plusieurs petites villes du pays telles que Darbhanga, Belgaum, Jharsuguda, Jagdalpur et Hubli.

Conformément au projet de loi, l’Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 prévoit la création d’une AERA afin de réglementer les tarifs ainsi que d’autres redevances pour les services aéronautiques rendus dans les aéroports ainsi que de surveiller les normes de performance des aéroports. L’Autorité de réglementation économique des aéroports de l’Inde, étant un organisme de réglementation indépendant pour la protection des intérêts des compagnies aériennes, des aéroports et des voyageurs, détermine les tarifs des redevances aéronautiques dans les principaux aéroports depuis sa création. L’AERA, cependant, ne prévoit pas la détermination des tarifs pour un groupe d’aéroports.

Les aéroports où, à l’heure actuelle, le potentiel de trafic est faible et les pertes sont peu susceptibles d’attirer des offres concurrentielles raisonnables. La construction d’un plus grand nombre d’aéroports en mode PPP (partenariat public-privé) étendrait la connectivité aérienne à des zones relativement éloignées et isolées. Selon le projet de loi, cette approche permettrait de développer des aéroports rentables à fort trafic mais aussi des aéroports à faible trafic non rentables. Par conséquent, le gouvernement Modi a décidé d’associer ou de jumeler des aéroports ayant des aéroports rentables et non rentables qui pourraient être proposés en forfait aux soumissionnaires potentiels en mode PPP, conformément au projet de loi.

