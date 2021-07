Lok Sabha adopte le projet de loi sur le règlement (modification) de l’affacturage ; pour aider à accélérer les paiements des MPME

Plus de 83 000 demandes de paiement différé ont été déposées par des micro et petites entreprises, au 26 juillet 2021, selon le portail MPME Samadhaan.

Crédit et financement pour les MPME : Lok Sabha a adopté lundi le projet de loi sur la réglementation de l’affacturage (amendement) 2020 au milieu des protestations de l’opposition, pour modifier la loi de 2011 sur la réglementation de l’affacturage. Le projet de loi aidera les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à surmonter le problème des retards de paiement. Introduit à Lok Sabha en septembre de l’année dernière, le projet de loi vise à élargir la participation des entités faisant de l’affacturage. Le projet de loi est susceptible d’améliorer la traction sur les plates-formes TreDS introduites par la Reserve Bank of India en 2014 pour que les entrepreneurs débloquent le fonds de roulement lié à leurs factures impayées. Selon le portail de surveillance des paiements différés du gouvernement, MSME Samadhaan, plus de 83 000 demandes de paiement différé ont été déposées par des micro et petites entreprises, au 26 juillet 2021, impliquant 22 311 crores de roupies, dont 7 920 demandes impliquant 1 433 crores de roupies ont été traitées.

« Selon le rapport du comité permanent, le crédit d’affacturage ne représente que 2,6 pour cent du crédit formel total des MPME en Inde contre 11,2 pour cent en Chine. Le projet de loi annonce la croissance de l’affacturage en Inde au même niveau que les pays développés. Cela augmenterait le nombre d’entités d’affacturage de sept actuellement à quelques milliers. Cela augmenterait également le flux de crédit de manière exponentielle tout en réduisant le coût du crédit pour les MPME », a déclaré à Financial Express Online Ram Iyer, fondateur et PDG de Vayana Network.

