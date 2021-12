Lok Sabha adopte le projet de loi sur les technologies de procréation assistée (ART), vérifie les principales dispositions

Le donneur, s’il est impliqué dans le processus de TARV, devra renoncer à tous les droits parentaux sur l’enfant. (Image représentative)

La chambre basse du parlement a récemment adopté le projet de loi de 2020 sur la réglementation des technologies de procréation assistée, qui vise à rendre la pratique des technologies de procréation assistée (ART) sûre et éthique dans tout le pays. Il est important de noter que le gouvernement a également fait adopter le projet de loi sur la maternité de substitution (réglementation) 2019 du Lok Sabha en août 2019, mais l’a empêché de le présenter à la Rajya Sabha après que le comité restreint a recommandé que le gouvernement adopte d’abord le projet de loi ART. et alors seulement aller de l’avant avec le projet de loi sur la maternité de substitution, a rapporté l’Indian Express.

GPA vs TAR

Le projet de loi sur la maternité de substitution vise à réglementer la pratique de la maternité de substitution lorsque les parents infertiles demandent l’aide d’une troisième femme, également connue sous le nom de mère porteuse. En revanche dans la technologie ART, le couple infertile peut devenir parents sans nécessairement se faire aider par une tierce personne. Conformément aux dispositions du projet de loi sur la maternité de substitution, la pratique ne sera disponible que pour les couples mariés indiens qui excluent des partenaires vivants, des femmes célibataires et des étrangers. Le gouvernement avait publié une notification en 2015 interdisant la pratique pour les étrangers, les titulaires de cartes OCI ou PIO, mais a autorisé les citoyens indiens NRI à se prévaloir du service. D’autre part, le service ART peut être utilisé non seulement par les étrangers mais aussi par les partenaires vivants, les femmes célibataires, les étrangers entre autres.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, la pratique de l’ART est plus répandue en Inde que la maternité de substitution, car seules 1 000 cliniques sont impliquées dans ce dernier service tandis que plus de 40 000 cliniques utilisent la technologie ART.

Pourquoi le gouvernement a-t-il présenté le projet de loi ART ?

L’Inde est devenue l’un des centres à la croissance la plus rapide pour le service ART et attire de nombreux touristes médicaux de différents pays du monde. Le don de gamètes, l’insémination intra-utérine, la fécondation in vitro, l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes et le diagnostic génétique préimplantatoire font partie de la panoplie de services regroupés sous la bannière du service ART. Le projet de loi vise à mettre en place des protocoles, des règles et des règlements standard pour la croissance saine de ce service dans le pays.

Banque d’ART

La banque ART a été définie comme une organisation qui fournit du sperme, des ovocytes ou des donneurs d’ovocytes aux cliniques ART ou aux parents intéressés. Selon les dispositions du projet de loi, les services de TAR peuvent être utilisés par les femmes ayant dépassé l’âge légal du mariage et ayant moins de 50 ans. De même, les services de TAR peuvent être utilisés par les hommes de moins de 55 ans et qui ont atteint l’âge légal pour se marier.

Les autorités réglementaires

Le projet de loi prévoit la création de trois organisations, à savoir le Conseil national, le Registre national et l’Autorité d’enregistrement. Le Conseil national conseillera le gouvernement sur les questions de politique, déterminera les normes de l’infrastructure des services ART et coordonnera avec les conseils d’État. Le Registre national conservera les enregistrements de toutes les cliniques de TAR et banques de TAR dans une base de données centralisée et aidera le Conseil national en fournissant les données nécessaires. L’autorité d’enregistrement, quant à elle, apparaîtra comme une autorité pour accorder, suspendre ou annuler la licence d’une clinique de TAR, enquêter sur les infractions aux règlements et conseiller le Conseil national sur la modification de la réglementation ou des dispositions existantes sur le service de TAR.

À quelles règles les cliniques doivent-elles se conformer?

En plus de s’assurer que le couple commanditaire est éligible pour bénéficier du service de TARV, les cliniques doivent également fournir des conseils, informer les couples des avantages, des inconvénients, des effets secondaires et d’autres facteurs importants. Le couple commanditaire doit également être informé des droits de l’enfant né grâce au TARV et garantir la confidentialité des données à cent pour cent. Le projet de loi précise que l’enfant engendré par le service de TAR aura droit à tous les droits et privilèges qu’un enfant né naturellement obtient de ses parents. Le donneur, s’il est impliqué dans le processus de TARV, devra renoncer à tous les droits parentaux sur l’enfant.

