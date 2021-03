Lok Sabha adopte un projet de loi modifiant la loi MMDR

«Nous retirons cette disposition de 10A (2) (b) et toutes ces 572 mines seront mises aux enchères. Certains d’entre eux sont si vieux », a déclaré le ministre des Mines, Pralhad Joshi, en présentant le projet de loi à Lok Sabha.

Vendredi, le Lok Sabha a adopté le projet de loi (amendement) sur le développement des mines et des minéraux, 2021, qui propose, entre autres, de mettre aux enchères 572 blocs miniers non charbonniers inactifs alloués avant le régime d’enchères mis en place avec l’amendement de 2015 de la loi MMDR. .

«Nous retirons cette disposition de 10A (2) (b) et toutes ces 572 mines seront mises aux enchères. Certains d’entre eux sont si vieux », a déclaré le ministre des Mines, Pralhad Joshi, en présentant le projet de loi à Lok Sabha.

Le ministre a déclaré que le permis de reconnaissance (RP) et le permis de prospection (PL) octroyés à ces blocs auraient dû être convertis en baux miniers au cours de ces nombreuses années, mais « une majorité d’entre eux n’en ont pas fait la demande et les gouvernements des États ne les ont pas recommandés. »

Ces 572 baux sont répartis sur une superficie de 4,6 hectares lakh et leur valeur minimale est de Rs 27 crore lakh.

Le projet de loi vise également à supprimer la distinction entre les mines captives et les mines marchandes en prévoyant la vente aux enchères de mines à l’avenir sans restriction de l’utilisation captive des minéraux.

Il permet également aux mines captives existantes, y compris les mines de charbon captives, de vendre jusqu’à 50% des minéraux produits après avoir satisfait aux exigences d’usines d’utilisation finale liées pour assurer une exploitation optimale des ressources minérales en versant un montant supplémentaire aux États. La vente de minéraux par des usines captives faciliterait l’augmentation de la production et de l’offre de minéraux, assurerait des économies d’échelle dans la production minérale, stabiliserait les prix du minerai sur le marché et apporterait des revenus supplémentaires aux États.

«Environ 55 lakh, directs et indirects, des opportunités d’emploi devraient être générées grâce à cette réforme», a déclaré Joshi.

Le projet de loi habilite également le gouvernement central à émettre des directives concernant la composition et l’utilisation des fonds par la District Mineral Foundation (DMF).

«En fin de compte, l’État décidera, mais il devrait y avoir une uniformité entre les États dans la mise en œuvre du DMF», a déclaré Joshi.

