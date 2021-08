Lok Sabha ajourné Sine Die Dernières nouvelles

in

Session de la mousson : l’heure des questions a connu des perturbations la plupart des jours.

Le Lok Sabha a été ajourné sine die aujourd’hui avec deux jours d’avance sur son calendrier. La session de mousson du Parlement devait se poursuivre jusqu’au 13 août. Notamment, la session a commencé le 19 juillet et juste un jour avant, un rapport de presse a été publié affirmant que le gouvernement a utilisé le logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO pour espionner les dirigeants de l’opposition, les journalistes , des militants et des membres éminents du pays, y compris le pouvoir judiciaire.

Les membres de l’opposition protestaient également contre les lois agricoles et d’autres questions. L’heure des questions a connu des perturbations la plupart du temps. Le Premier ministre Narendra Modi était présent à la Chambre lorsque la Chambre a été ajournée sine die. Avant l’ajournement indéfini, la Chambre a également rendu hommage à quatre anciens députés récemment décédés.

Le Pegasus et la question de la loi agricole avaient conduit à un début houleux de la session de la mousson avec des députés de l’opposition exigeant une discussion sur les accusations tandis que le gouvernement déposait une déclaration disant qu’aucun espionnage illégal n’avait eu lieu. Cependant, la déclaration du ministre de l’informatique Ashwini Vaishnav ne s’est pas avérée suffisante car les députés de l’opposition ont continué à proposer des motions d’ajournement pour discuter des maisons.

Le gouvernement, quant à lui, a affirmé qu’il était prêt pour la discussion et que l’opposition ne laissait pas aller la chambre. Le gouvernement a également adopté plusieurs projets de loi dans le vacarme après seulement quelques minutes de discussion. Le député de TMC Derek O’Brien avait critiqué le gouvernement en se demandant s’il adoptait les projets de loi ou s’il faisait du « papari chaat ».

#MASTERSTROKE#Parliament Update 5 août Aucun projet de loi adopté au cours de la première semaine de #MonsoonSession Ensuite, Modi-Shah a passé au bulldozer 22 factures en 8 jours à un temps moyen de MOINS DE 10 MINUTES par facture (Nouveau graphique ????) Modi Ji, défie ces nouveaux numéros ???? pendant que je savoure une autre assiette de PAPRI CHAAT ! pic.twitter.com/qctDnD3DyC — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 5 août 2021

Sa déclaration ne s’est pas bien passée avec le Premier ministre Narendra Modi et le BJP au pouvoir. Le ministre de l’Union, Pralhad Joshi, a informé que le Premier ministre Modi a qualifié la remarque de Derek O’Brien de commentaire insultant. Il a dénoncé le TMC en disant que son député avait déchiré des papiers et les avait jetés sur la chaise et ne s’était pas excusé en faisant preuve d’arrogance.

Il faisait référence au député de TMC Shantanu Sen qui avait arraché la déclaration du ministre de l’informatique sur la question Pegasus à l’intérieur de Rajya Sabha et l’avait jetée vers la chaise après avoir déchiré les papiers. Sen a ensuite été suspendu pour toute la session de la mousson.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.