Lok Sabha efface 12 projets de loi au milieu du vacarme: adopter une loi ou «faire du papri chaat», ironise Derek O’Brien

Selon les données compilées par PRS Legislative, le Lok Sabha n’a adopté cinq projets de loi qu’après un temps de discussion total de seulement 44 minutes.

Avec jusqu’à 12 projets de loi adoptés par le Lok Sabha avec un temps moyen de moins de minutes qui leur est consacré à un moment où les deux chambres du Parlement horlogent environ 18 heures sur un total de 107, le député du Congrès Rajya Sabha de Trinamool Derek O’ Brien a dénoncé le gouvernement Modi pour avoir précipité les projets de loi au Parlement sans trop de discussions et a demandé s’il “vote une législation ou fait du papari chaat”.

«Au cours des 10 premiers jours, Modi-Shah s’est précipité et a passé 12 factures à un temps moyen de MOINS DE SEPT MINUTES par visage de Bill Pouting (voir le tableau choquant). Adopter une loi ou faire du papri chaat ! remarqua Derek O’Brien.

#COUP DE MAÎTRE #Parlement Au cours des 10 premiers jours, Modi-Shah s’est précipité et a adopté 12 factures à un temps moyen de MOINS DE SEPT MINUTES par facture ???? (Voir le tableau choquant ????) Adopter une loi ou faire du papri chaat ! pic.twitter.com/9plJOr5YbP — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 2 août 2021

La session de mousson qui a commencé le 19 juillet a été confrontée à des perturbations sur divers problèmes, notamment les allégations d’espionnage de Pegasus et la protestation des agriculteurs. Le gouvernement a fait adopter de nombreux projets de loi au Parlement dans le chaos et les protestations des bancs de l’opposition.

Selon le tableau partagé par le député de TMC, le projet de loi sur les aides à la navigation maritime a été adopté après 8 minutes de discussion à Rajya Sabha le 27 juillet, le projet de loi sur la justice pour mineurs le 28 juillet après 5 minutes de discussion, le projet de loi sur la réglementation de l’affacturage le 29 juillet après 7 le procès-verbal de discussion et le projet de loi sur le Coconut Development Board le 30 juillet après une minute de discussion.

La durée ne comprend pas un discours du ministre.

De même, dans le Lok Sabha, le projet de loi sur la réglementation de l’affacturage a été adopté après 13 minutes de discussion et le projet de loi sur l’Institut national de technologie alimentaire, d’entrepreneuriat et de gestion après 6 minutes de discussion le 26 juillet. Le 28 juillet, quatre projets de loi ont été adoptés avec le Les demandes de subventions et les demandes de projets de loi sur les subventions excédentaires ont un maximum de 9 minutes, tandis que le projet de loi sur le code de l’insolvabilité et de la faillite prend 5 minutes, les projets de loi d’appropriation numéros 3 et 4 prennent 3 minutes chacun. Le 29 juillet, deux factures ont été réglées. Alors que le projet de loi sur les navires intérieurs a été adopté en 6 minutes, le projet de loi sur l’Autorité de réglementation économique des aéroports de l’Inde a été adopté en seulement 14 minutes.

Le gouvernement, d’autre part, a déclaré qu’il y avait une perte de Rs 133 crore en raison des perturbations causées par l’opposition.

