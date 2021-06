Loki : 4 révélations massives dans l’épisode 3 de la série Marvel, et ce qu’elles pourraient signifier pour l’avenir

Pour des raisons qui n’ont pas encore été précisées, Lady Loki n’est pas fan d’être désignée par sa désignation de variante, mais se fait plutôt appeler Sylvie – et bien qu’elle n’ait pas exactement la même histoire que son homologue, détails qui sont partagés. Par exemple, Sylvie et Loki ont tous deux été adoptés, mais une différence essentielle est que la première a en fait été informée de ce fait par sa famille. Et en parlant de sa famille, il est intéressant de noter que son excuse pour ne pas en dire plus sur sa mère est qu’elle n’a pas une très bonne compréhension de ses souvenirs. En supposant que ce ne soit pas un mensonge (certes une grosse hypothèse), c’est un aspect du personnage qui invite plus de questions. Pour commencer, qui était sa famille et comprenait-elle un frère/une sœur nommé Thor ? Et est-ce que la raison pour laquelle elle ne se souvient pas d’eux est liée à la magie, parce qu’ils sont morts depuis longtemps, ou quelque chose d’entièrement différent ?