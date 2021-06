Loki: 6 surprises massives et spectaculaires dans l’épisode 4

Il y a d’autres Lokis que ceux-ci

La série Marvel Cinematic Universe sur Disney + a joué rapidement et librement avec la tradition des scènes de générique de fin. Alors que les fans se sont habitués à les avoir à la fin de tout ce qui concerne le MCU au cours de la dernière décennie et plus, ils ont été moins que constants dans les épisodes de WandaVision, The Falcon And The Winter Soldier et Loki. Cela étant dit, nous sommes absolument ravis que “The Nexus Event” se termine par un teaser supplémentaire pour le public, à la fois parce qu’il était difficile de voir où l’épisode 5 commencerait sans lui, et parce que ce qu’il taquine est spectaculaire.

Frappé avec le bâton d’élagage, le dieu de la malice de Tom Hiddleston semble être fait et effacé de l’existence dans les derniers instants de Loki de cette semaine, mais le spectacle bouleverse rapidement cette notion avec une coda qui révèle qu’il a été transporté… ailleurs. Nous ne savons pas grand-chose sur l’emplacement à ce stade, mais ce que nous pouvons supposer à partir de l’aperçu extrêmement bref, c’est que c’est un monde qui a été décimé (remarquez que l’un des bâtiments à l’arrière-plan est une tour Avengers détruite), et qu’il est rempli d’une grande variété de Lokis différents.