‘Loki’ a peut-être déjà résolu l’un des plus grands mystères du MCU de Marvel – .

Nous n’avons vu que deux épisodes de la dernière émission télévisée MCU de Marvel pour Disney +, mais Loki est déjà plus captivant que WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Ce n’est pas seulement parce que le favori des fans, Tom Hiddleston, est de retour, reprenant un rôle qu’il maîtrise depuis plus d’une décennie. Et ce n’est pas seulement parce que Loki est revenu d’entre les morts, pour ainsi dire – le personnage est mort dans Avengers : Infinity War, mais une variante de Loki s’est échappée avec le tesseract dans Avengers : Endgame. C’est aussi parce que Loki fournira quelques réponses clés aux mystères du MCU, et cela aidera également à définir les nouvelles règles d’engagement pour la prochaine phase des aventures du MCU.

Le multivers jouera un rôle important dans la phase 4, et nous nous attendons à ce qu’au moins deux films abordent le sujet très bientôt, dont Spider-Man : No Way Home (décembre 2021) et Doctor Strange dans le multivers de la folie (mars 2022). Loki nous dira exactement comment le temps s’écoule, comment fonctionne le voyage dans le temps et ce à quoi nous devons nous attendre du multivers. Si le premier épisode a déjà établi ce lien essentiel avec Fin du jeu et a commencé à explorer des concepts supplémentaires sur ces sujets, le deuxième épisode aurait peut-être livré une révélation critique que nous aurions facilement pu manquer lors du premier visionnage de la série.

La révélation pourrait être d’autant plus importante pour le film Marvel que nous voulons le plus voir cette année, Spider-Man 3, car Loki vient peut-être de répondre à l’une de nos plus grandes questions sur No Way Home. Remarquez, certains des spoilers majeurs pourraient suivre au dessous de.

La prémisse de Spider-Man 3 est l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood. Sony et Marvel n’ont pas bien caché le fait que No Way Home sera une histoire multivers impliquant Spider-Man et des versions de méchants des films non-MCU – nous avons vu à maintes reprises que « ruine » cela secret. Bien sûr, le fait que nous sachions qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire rejoindront Tom Holland en tant que Spider-Men différents ne gâchera pas le film. Si quoi que ce soit, j’ai hâte de voir comment tout se déroule, quelque chose que j’aurais du mal à dire à propos de l’un des précédents films de Spider-Man.

Mais le fait que nous ayons trois acteurs distincts jouant le même personnage dans un multivers est déroutant. Ce que nous avons vu dans Fin du jeu jusqu’à présent indique que les personnages de la chronologie principale ressemblent exactement à ceux des chronologies alternatives. Les mêmes acteurs les jouent, après tout. Alors pourquoi aurions-nous besoin de Holland, Garfield et Maguire pour jouer à trois versions de Spider-Man ? Cette question est encore plus intéressante si vous êtes déjà au courant des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. pourrait jouer une version différente de Tony Stark à un moment donné.

publireportage animé de TVA de la série télévisée Loki : si elles ne sont pas cochées, les chronologies ramifiées peuvent conduire au chaos multivers. Source de l’image : Marvel Studios

C’est là que Loki est utile. Le premier épisode nous a dit qu’il y avait une chronologie sacrée principale et que les gardiens du temps avaient un déroulement prédéterminé des événements pour tout. Les Avengers ont été autorisés à voyager dans le temps pour battre Thanos, et tout ce que nous avons vu dans le MCU était censé se produire dans cet ordre particulier. Ce qui n’est pas clair dans l’épisode 1, c’est si la chronologie sacrée implique plusieurs réalités s’écoulant dans des marges d’erreur acceptables, ou si cela s’applique à une seule réalité.

L’épisode 2 nous a ensuite montré combien de variantes Loki la TVA devait déjà gérer. C’est une scène hilarante qui montre différentes versions de Loki, dont une qui ressemble à un abominable mashup Hulk-Loki. Ce qui compte ici, c’est que ce sont toutes des variantes du même personnage. Ils ont tous le visage de Tom Hiddleston. Ce n’est que tard dans le deuxième épisode que nous apprenons l’existence d’une variante de Loki qui ne ressemble en rien à Hiddleston. En fait, ce Loki n’est pas du tout un homme. Lady Loki (Sophia Di Martino) est la première méchante de la série que nous rencontrons.

Reprenant cet énorme détail, Murphy’s Multiverse a spéculé que l’origine de Lady Loki pourrait ne pas être ce que nous pensons qu’elle est. Plutôt que de venir de cette chronologie sacrée que la TVA sauvegarde au nom des gardiens du temps, Lady Loki pourrait provenir du multivers original.

C’est le multivers qui existait avant l’établissement de la Ligne temporelle sacrée. La vidéo de TVA du premier épisode de Loki expliquait le chaos et la folie qui ont précédé la timeline sacrée et ces guerres multiversales.

Dans cet esprit, il serait logique de voir différentes versions de Spider-Man se heurter au Hollandais Peter Parker dans No Way Home. Les Spider-Men de Garfield et Maguire pourraient être différents car ils viennent d’un univers complètement différent, qui n’existe pas dans la chronologie sacrée. Par coïncidence, c’est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Les précédents films Spider-Man de Sony utilisent peut-être tous les personnages de Marvel, mais ils ne font pas partie de la chronologie du MCU. Marvel est, d’une certaine manière, le gardien du temps, et le MCU est la chronologie sacrée. Rien d’autre ne peut l’interférer. Et quand c’est le cas, Marvel serait toujours en contrôle de ce qui se passera ensuite.

Tout cela n’est que spéculation à ce stade, et tout est basé sur des informations glanées dans les deux premiers épisodes de Loki. Il reste quatre épisodes et nous nous attendons à ce que Marvel en révèle encore plus sur les règles du multivers. Nous nous attendons également à ce que Loki soit lié à la fois à Spider-Man 3 et à Doctor Strange 2, et ces liens devraient être expliqués plus clairement bientôt. L’épisode 3 sera disponible en streaming à partir de mercredi sur Disney+.

