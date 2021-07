Loki a présenté le multivers et m’a rempli d’effroi

Cet article contient des spoilers de la première saison de Loki. Si vous ne l’avez pas vu et/ou ne voulez pas savoir comment cela se termine, vous devriez probablement appuyer sur le bouton de sortie et ne pas continuer.

Loki est chargé d’un but glorieux. Je suis accablé par un sentiment d’effroi imminent. J’étais à la fois terrifié et impressionné par ce que les showrunners ont fait dans la finale de Loki. Alors que la réalité se ramifiait dans le multivers, j’ai ri de la pure audace de la décision de Marvel. J’avais la chair de poule.

Quoi. A fait. Merveille. Juste. Fais?!

La finale, un épisode axé sur le dialogue, a livré le point culminant multiversal, auquel on pouvait s’attendre si vous regardiez de près la première saison (et les nouvelles entourant les films à venir). He Who Remains a expliqué que Loki et Sylvie avaient une décision: gouverner la seule “chronologie sacrée” ou tuer Celui qui reste et voir la chronologie se ramifier dans le multivers (où ils rencontreraient le super-vilain insidieux Kang le Conquérant et d’autres variantes du scientifique Nathaniel Richards ). Sylvie a choisi le multivers, en partie motivée par un désir de vengeance sur une vie que celui qui reste ne l’a jamais laissée vivre.

Dans le multivers, Marvel aura l’opportunité d’explorer… n’importe quoi. Tout. Le président et directeur de la création de Marvel Studios, Kevin Feige, peut réécrire le canon s’il le souhaite. En fait, c’est exactement ce que le spectacle, “Et si ..?” pourrait faire. Il explorera d’autres possibilités, délais et réalités où les Avengers se trouvent à différents endroits à différents moments.

C’est alors que l’excitation s’est transformée en terreur. J’avais l’impression de mâcher du chewing-gum fruité qui a perdu sa saveur.

Possibilité infinie.

Le voyage dans le temps est une chose tellement amusante à explorer. Le concept de dimensions, de chronologies et d’univers alternatifs est tout aussi fascinant. Les super pouvoirs sont sacrément cool en tant que dispositif d’intrigue. Mais Marvel intègre tous ces concepts de science-fiction – et il pourrait le faire tout en introduisant les X-Men dans le MCU. Il se passe beaucoup de choses.

Comment ressentons-nous la possibilité infinie ?!

Au fur et à mesure que Marvel navigue dans la suite, il devra gérer deux choses : la dilution et la convolution. S’il existe un nombre infini de variantes de Kang The Conqueror, Thanos, Iron Man, Steve Rogers et même Casey de TVA, alors comment Marvel se concentrera-t-il sur une seule ? Comment vont-ils garder ces histoires droites?

La réponse, bien sûr, est qu’ils ne le feront pas. Pour Spider-Man, ils semblent intéressés à fusionner les intrigues des Spider-Men passés et présents. La rumeur dit que Spider-Man: No Way Home aurait Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont tous eu leur propre franchise Spider-Man. Il est également prudent de supposer que Doctor Strange 2, intitulé Doctor Strange dans le multivers de la folie, se prélassera dans le multivers. Et bien sûr, Ant-Man and the Wasp: Quantumania mettra en vedette Jonathan Majors, qui a fait ses débuts en tant que He Who Remains et reviendra vraisemblablement en tant que Kang. Il devrait également y avoir beaucoup de discussions sur le multivers dans ce film. Beaucoup de discussions.

INFINI! POSSIBILITÉ!

Marvel doit trouver un moyen d’explorer le concept ouvert du multivers sans déprécier ses décisions artistiques ni porter atteinte au canon qu’ils ont créé en tant que tradition. Le studio a fait un assez bon travail pour garder les choses cohérentes au cours de leurs films et émissions de télévision. Certains points de l’intrigue ont mal tourné – ou défient la crédulité – mais pour la plupart, les films suivent un chemin linéaire (même si cela inclut de voyager dans le temps). Ce qui est peut-être sur le point de se produire, c’est que le chemin se transformera en un nuage de points avec des points pulvérisés à travers le multivers à différentes époques et réalités.

C’est peut-être parce que j’ai un tout petit cerveau, mais ce concept me submerge, ne serait-ce que parce que nous n’avons jamais rien vu de tel au cinéma – et certainement pas au cours de plusieurs émissions de télévision et films.

Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner en plongeant dans le multivers pendant une si longue période, quelque chose que l’écrivain en chef de Loki Michael Waldron, également l’écrivain de Doctor Strange 2, semble avoir travaillé dur. À ce stade, il y a tellement de choses qui peuvent aller bien si des esprits brillants guident le studio. Marvel ne nous a pas encore laissé tomber. Il serait insensé d’être sceptique sur ce choix, n’est-ce pas ? Mon instinct me rappelle que ce sera le plus gros test du studio à ce jour. En espérant qu’ils puissent s’en sortir.

