Loki a-t-il aidé Avengers: Endgame à résoudre les problèmes de voyage dans le temps ou les a-t-il aggravés?

Il est tout à fait possible que la TVA ne connaisse pas l’heure aussi bien qu’elle le pense, et que Loki finira par l’expliquer. Pour l’instant, cependant, la première nous a laissé une explication erronée justifiant Avengers: Fin de partie, et une occasion manquée pour Marvel Studios de mettre fin à une grande partie des spéculations sur le MCU et les effets des chronologies divergentes et des multivers. Il y a une chance que tout soit éclairci sur la route, mais si Marvel continue de s’appuyer sur des prémisses qu’il n’a pas entièrement expliquées à son public, je crains qu’il y ait de fortes chances que les choses deviennent plus bâclées à l’avenir. Bien sûr, Marvel a fait un excellent travail avec sa narration au cours de la dernière décennie, alors peut-être que mes craintes quant à l’orientation des choses sont erronées.