‘Loki’ a une scène supprimée glorieuse que Marvel doit publier

La grande finale de Loki est presque là. L’épisode 6 fournira les réponses que nous recherchons dans cette incroyable émission de télévision Marvel. Et cela laissera soi-disant les fans heureux et excités, selon une actrice jouant l’un des grands personnages de Loki. En terminant, Marvel doit publier une scène supprimée du premier épisode de Loki mettant en vedette Thor. D’après les sons, cela pourrait rivaliser avec l’incroyable routine de danse Zemo de The Falcon and the Winter Soldier. Comme toujours, plusieurs spoilers suivront ci-dessous.

Meilleure offre du jour Vous n’irez plus jamais à la plage sans cette couverture de plage miracle – elle est imperméable et résistante au sable ! Prix ​​catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’épisode 5 a livré un tas d’œufs de Pâques passionnants que les fans ont adorés, y compris des références évidentes au frère de Loki, Thor. Nous avons appris que Kid Loki a tué Thor dans sa chronologie, et c’est l’événement Nexus qui a incité TVA à intervenir dans son cas. Cela nous a époustouflé dès le début, montrant à quel point l’univers que la série construisait pouvait être excitant.

Plus tard, nous avons vu Mjolnir, le célèbre marteau de Thor qui s’est en quelque sorte retrouvé dans le vide à la fin des temps où erre Alioth. Cela semble impliquer que des variantes de Thor pourraient également créer des événements Nexus. Il n’y a pas que Lokis qui gâche la chronologie. Par contre, quelqu’un d’autre digne de Mjolnir aurait pu l’y apporter. Nous savons déjà que Cap peut lever le marteau dans la réalité primaire. D’autres pourraient faire la même chose dans des délais différents. C’était peut-être un Loki.

Throg Easter egg dans Loki épisode 5. Source de l’image: Marvel Studios

La scène supprimée de Loki que nous mourons d’envie de voir

L’un des meilleurs œufs de Pâques de l’épisode 5 a été de voir Frog Thor dans un bocal, rebondissant dans l’espoir d’atteindre son marteau. Mais la révélation de Throg s’est encore améliorée dans les jours qui ont suivi.

La réalisatrice de Loki, Kate Herron, a confirmé sur un podcast après l’épisode de la semaine dernière que Marvel avait demandé à Chris Hemsworth d’enregistrer de nouvelles lignes pour Throg. Eh bien, plus comme des sons d’enregistrement, vraiment :

Throg, le faire entrer [was fun]. Nous avons d’ailleurs enregistré Chris Hemsworth pour ça. Au fait, je ne l’ai encore dit à personne, mais nous l’avons enregistré pour ça, donc c’est un nouvel enregistrement. C’est un tout nouvel enregistrement et non recyclé.

Il s’avère que le meilleur œuf de Pâques Throg aurait dû apparaître dans la première de Loki – la scène supprimée en question. C’est juste que personne ne pouvait gâcher la surprise jusqu’à la diffusion de l’épisode 5.

Les fans de bandes dessinées remarqueront la grenouille du tonnerre dans ce pot. Nous avons en fait tourné une scène pour le Time Theatre dans l’épisode 1 de Loki se faisant matraquer par Frog Thor, mais nous avons dû la couper pour que les choses avancent. C’est dommage, parce que Tom était drôle comme l’enfer. #LokiMidnightTheater – Eric Martin (@MrEricMartin) 8 juillet 2021

Eric Martin, l’un des producteurs de Loki, a déclaré sur Twitter que la grenouille du tonnerre aurait combattu Loki dans une scène hilarante qu’ils ont dû couper. C’est la scène supprimée de Loki que nous devons tous voir. Marvel a récemment réalisé nos rêves avec la danse Zemo prolongée qui a été coupée dans The Falcon and the Winter Soldier. La grenouille du tonnerre qui botte le cul de Loki devrait être la prochaine scène supprimée pour obtenir son dû.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 31,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission