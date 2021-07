‘Loki’ change ce que nous pensions savoir de ‘Endgame’

La première saison de Loki a terminé sa course la semaine dernière, fournissant les derniers détails dont nous avions besoin pour aller de l’avant avec la phase 4 du MCU. La finale a révélé le prochain grand méchant de Marvel de la meilleure façon possible et a présenté les règles multivers qui nous manquaient. La TVA nous a appris comment fonctionne la ligne temporelle sacrée et ce qu’il faut pour la gérer. Cela nous a fait réaliser à quel point le multivers pouvait être compliqué. Cela nous a également amené à remettre en question tout ce qui a précédé Loki, en particulier la chronologie d’Avengers: Endgame.

Il s’avère que la réponse nous regarde en face, et c’est beaucoup plus simple que nous le pensions. Mais assurez-vous d’avoir vu toute la série avant de continuer car les spoilers massifs de Loki suivent ci-dessous.

De la chronologie Endgame à Loki et retour

Sans les événements de Endgame, il n’y a pas de Loki. Nous avons tout appris dès le premier épisode. Loki (Tom Hiddleston) n’était pas censé s’échapper de New York comme il l’a fait. Cette action a immédiatement attiré l’attention de la TVA. Une équipe de chasseurs est venue arrêter Loki et tailler cette branche.

Mais la TVA n’a jamais empêché les Avengers d’aller de l’avant avec leur Time Heist. C’est quelque chose que le juge Ravonna (Gugu Matha-Raw) révèle à Loki dans le premier épisode.

Plus tard dans la finale, on apprend que la variante Kang (Jonathan Majors) a ouvert la voie à Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) pour l’atteindre. Cela signifiait s’assurer que les événements de Fin du jeu se déroulaient comme ils l’avaient fait, du moins jusqu’à ce que Loki vole le Tesseract.

Loki (Tom Hiddleston) dans l’épisode 1 de Loki sur Disney+. Source de l’image : Marvel Studios

Les chronologies alternatives non élaguées dans Endgame

La TVA aurait pu élaguer la chronologie de Loki dès qu’il s’est échappé avec le Tesseract. Mais l’agence a laissé intacts au moins deux autres chronologies alternatives créées par les Avengers.

L’une est la chronologie où 2014 Thanos (Josh Brolin) capture la nébuleuse 2023 (Karen Gillan), regarde ses enregistrements et recrée la technologie qui lui permettra de se projeter dans le futur. Lorsque Thanos quitte sa chronologie, nous avons une réalité qui n’aura pas à faire face au Mad Titan.

Le second est la chronologie où en 2023 Steve Rogers (Chris Evans) décide de prendre sa retraite et d’épouser Peggy Carter (Hayley Atwell) à la fin des années 1940. Les actions de Cap ont créé une autre réalité.

Nous savons de Loki que la TVA prend des mesures juste après un événement Nexus. Il n’essaie pas de l’empêcher en remontant le temps avant que l’événement Nexus ne se produise. Et il dispose d’un temps limité pour réinitialiser la branche avant qu’elle ne puisse être annulée. La finale de Loki nous dit que la chronologie sacrée n’est qu’une réalité : celui qui reste et la TVA la micro-gèrent depuis des éons. Ils réinitialisent tout ce qui ne se passe pas comme prévu, et les morceaux qui survivent se retrouvent dans le vide où Alioth les consomme.

Mais la TVA n’est jamais intervenue avec Thanos 2014 ou Cap 2023, permettant à ces deux réalités de se développer au-delà des lignes rouges.

Infopublicité animée de TVA de la série télévisée Loki : un événement Nexus crée une chronologie alternative. Source de l’image : Marvel Studios

L’explication la plus simple était dans la finale de Loki depuis le début

Après la finale de Loki, je vous ai dit que Endgame était essentiellement un mensonge pour le public. Si Kang alignait les choses d’une certaine manière, alors les Avengers n’étaient à aucun moment en danger réel. Les Avengers eux-mêmes ne savaient pas que leurs actions étaient prédéterminées. Donc pour eux, c’était réel et tout était incroyablement dangereux.

Marvel a expliqué plus tard que Loki se déroule chronologiquement après Fin du jeu. Pourtant, nous nous sommes toujours interrogés sur la corrélation entre les événements de la finale de Loki et les chronologies des voyous Endgame. Quand exactement Kang perd-il le contrôle de la chronologie respective des réalités alternatives de Thanos 2014 et de 2023 Cap?

Il s’avère que cela n’a pas d’importance. Marvel a besoin d’une explication simple pour tout, et il en a déjà une. C’est juste là dans l’épisode final si vous faites bien attention.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

La TVA et Kang ne sont pas dans la chronologie de Endgame

Le repaire de Kang est au-delà de la fin des temps, comme le montre l’image ci-dessus. Il en va de même pour la TVA. Ces deux entités ne ressentent pas le passage du temps comme le ferait n’importe qui dans la Ligne temporelle sacrée.

Lorsque Kang dit qu’il ne sait plus ce qui va se passer ensuite, c’est le moment où la timeline sacrée commence à se ramifier. Je vous ai souvent dit que les branches apparaissent à divers endroits en même temps, y compris le passé, le présent et le futur. Et ils avancent à un rythme remarquable. Sans Kang et TVA aux commandes, rien ne les arrêtera. Et nous les voyons grandir simultanément à partir de divers endroits pendant la finale.

Quel est le rapport avec Endgame ? C’est assez simple, en fait. Au moment où Kang permet à Loki et Sylvie de décider quoi faire ensuite avec la chronologie sacrée, la chronologie commence à se ramifier. C’est à ce moment que les branches Thanos 2014 et Cap 2023 pourraient apparaître et évoluer en même temps.

Pendant que le public est au château avec Kang, Loki et Sylvie, ou à TVA, nous vivons le temps aussi différemment. Tout dans le passé, le présent et le futur arrive en même temps de notre point de vue. Nous voyons toutes les branches de la chronologie en temps réel.

Imaginez que vous regardez sur un écran Thanos décider de voyager dans le futur, ou lorsque Cap se rend compte qu’il prendra sa retraite avec Peggy dans le passé. Ce sont des événements Nexus que la TVA pourrait élaguer immédiatement. Mais avec Kang et la TVA temporairement hors service, ces événements Nexus évoluent en même temps. L’un mène à la bataille massive dans l’enceinte des Avengers. L’autre nous donne la danse de Steve et Peggy.

Comment la TVA vit la chronologie sacrée se déchaîner dans la finale de Loki. Source de l’image : Marve Studios

Mais si…

Il y a une autre explication super simple pour tout. Et si Kang avait tout prévu dans Fin du jeu pour qu’il se passe exactement de cette façon. Cela inclut de laisser Thanos quitter sa chronologie et de laisser Cap prendre sa retraite avec Peggy.

Si tel est le cas, la TVA aurait pu élaguer la chronologie de Thanos à la minute où cela s’est produit. Cependant, détruire la chronologie de Steve aurait été impossible. Steve vieillissant avec Peggy signifie que cette nouvelle chronologie a très certainement dépassé la ligne rouge.

Quoi qu’il en soit, ce sont les explications simples dont Marvel a besoin pour passer au multivers après Endgame et Loki. Nous devrons simplement attendre que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) explique tout dans Multiverse of Madness.

