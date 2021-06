Loki change tout : désormais Disney + diffusera sa série le mercredi et non le vendredi | Divertissement

Toutes les sorties Disney + à partir de juillet changent de date car Disney a décidé que “le mercredi est le nouveau vendredi”…

Loki, le dieu de la tromperie, l’a joué aux gourous de la télévision traditionnelle, qui ont toujours évalué mercredi Quoi le pire jour de la semaine pour la première d’une série à la télévision.

C’est logique : c’est le milieu de la semaine, et les gens sont déjà un peu fatigués de l’agitation quotidienne, et ils ont encore des tâches et du travail en attente jusqu’au week-end. Ce n’est pas le moment le plus souhaitable pour regarder la première d’une série.

Des succès comme WandaVision ou The Mandalorian en première le vendredi. Mais Loki a été créé mercredi et a balayé les téléspectateurs, étant la première série avec le plus grand public dans la (courte) histoire de la plateforme. Disney a été tellement impressionné qu’en juillet, toutes les premières de leur série originale auront lieu le mercredi et non le vendredi, selon le Hollywood Reporter.

La mesure a été si puissante qu’elle n’a eu aucun problème à reprogrammer les premières qui étaient déjà programmées.

Ainsi, le spin-off de Monsters, Inc. Monsters at Work, par exemple, sera désormais diffusé le mercredi 7 juillet au lieu du vendredi 2 juillet, tandis que Turner & Hooch est passé du 16 juillet au mercredi 21 juillet.

Cela a également fait avancer certaines séries de sa première. Le nouvel épisode des épisodes du Monde merveilleux de Mickey Mouse est reporté au mercredi 28 juillet au lieu du 30 juillet.

La raison invoquée par la société, selon The Hollywood Reporter, est que cela vous permet de laisser plus d’espace dans la grille de programmation pour le reste de la série originale déjà sortie. Disney en a de plus en plus, et ne peut pas tous les diffuser en une seule journée.

Bien sûr, le changement n’affecte que la série. Les films originaux continueront à être diffusés le vendredi.

Nous verrons comment cette nouvelle stratégie fonctionne pour vous. Des rivaux comme Netflix ou HBO Max en première le vendredi, et comme nous l’avons dit à la télévision traditionnelle, cela a toujours été considéré comme le pire jour.

Disney+ fonctionne depuis peu de temps, c’est maintenant que la plateforme commence à avoir des séries originales abondantes, il semble donc qu’il y ait un peu d’expérimentation dans la mesure.