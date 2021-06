Loki : Comment la TVA a été partiellement inspirée par un classique des frères Coen

Au-delà [film noir], je voulais juste que ce soit comme une sorte de grosse lettre d’amour à la science-fiction donc, j’en ai parlé avant, mais comme Brazil, Metropolis, Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Je dessinais de pleins d’endroits, comme nos portes temporelles sont inspirées de Dune, et les ordinateurs de TVA, le texte dessus ressemble un peu plus à Alien. J’ai en quelque sorte tiré de beaucoup d’endroits et j’ai aimé l’idée que TVA ait ce genre de technologie rétro-futuriste parce que j’ai aussi travaillé dans beaucoup de bureaux, et souvent la technologie n’est pas mise à jour, et elle a besoin d’une mise à jour. J’ai pensé, pour moi, que c’était vraiment amusant et excitant. Comme, même les armes qu’ils ont à certains égards semblent datées et basiques, mais vous les voyez en fait en action et c’est comme, “Oh non, ils sont très puissants et il ne faut pas compter avec.” Et je pense que c’était vraiment excitant, et aussi juste, je voulais que quelqu’un sur Terre, évidemment, qui travaillait dans un bureau pour pouvoir le regarder et voir des choses au sein de la TVA qui leur semblaient familières comme, oh oui, je reconnais des signes comme « Gardez votre bureau propre » ou ces horribles petits gobelets en mousse en papier dans lesquels vous devez parfois boire. Je pense qu’un bureau ne s’arrête jamais ou ne dort jamais, qu’il était désordonné et qu’il se sentait vécu et réel.