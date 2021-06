«Loki» de Marvel a des camées surprises excitantes en magasin – .

Nous assistons actuellement à la dernière grande poussée marketing de Marvel pour Loki, la prochaine série télévisée MCU à lancer sur Disney +. Nous avons vu de nombreuses nouvelles publicités faisant la promotion des dernières aventures du dieu de la malice, ainsi que quelques interviews révélatrices avec les acteurs et l’équipe, dont une qui a fuité en ligne (gros spoilers inclus) avant qu’elle ne soit destinée à être publiée. L’émission télévisée très attendue de Marvel fera ses débuts le mercredi 9 juin et nous divertira pendant environ six semaines avant la sortie de Black Widow.

Loki promet déjà de ne ressembler à rien d’autre que Marvel a fait jusqu’à présent, et c’est parce que la série nous offrira un regard approfondi sur le multivers ainsi que sur l’agence qui régit les voyages dans le temps. L’émission fournira également des explications supplémentaires sur le voyage dans le temps et les règles de flexion de la réalité afin que nous puissions combler tous les blancs laissés par Avengers: Fin de partie. Et nous avons besoin de tous ces détails avant d’aller encore plus loin dans le multivers avec des projets comme Spider-Man 3 et Doctor Strange 2.

Comme les précédentes émissions de télévision MCU lancées sur Disney + plus tôt cette année, Loki pourrait présenter quelques camées passionnants. Pour le moment, cependant, on ne sait pas à quel point ces surprises pourraient être importantes.

Une chose que nous avons apprise des émissions de télévision de Marvel jusqu’à présent cette année est de tempérer nos attentes. Tous les nouveaux projets MCU lancés ne sont pas censés avoir une portée aussi importante que Fin du jeu, en particulier la série télévisée. Ce sont des histoires qui ajoutent plus de contexte, et elles ne sont pas censées être obligatoires. Il faut toujours comprendre le scénario principal des films MCU sans regarder aucune des séries Disney +. Cela signifie que nous ne devrions pas avoir d’introductions majeures de nouveaux personnages, d’œufs de Pâques ou de développements de scénario dans la série télévisée.

Dans cet esprit, nous attendons des camées de Loki en raison de sa prémisse. Loki (Tom Hiddleston) a échappé à sa chronologie habituelle et la Time Variance Authority (TVA) l’a arrêté, lui faisant une offre que personne ne peut refuser. Il doit travailler avec la TVA pour fixer l’échéancier. Nous savons tout cela grâce aux bandes-annonces – ce ne sont pas des spoilers pour le moment. Et nous savons que nous avons affaire à un nouveau personnage de Loki, le Loki que nous avons laissé à la fin de The Avengers en 2012. Comme tous les fans de Marvel s’en souviendront, notre Loki est mort tôt et héroïquement dans Infinity War.

Ce Loki voyagera dans le temps avec la TVA pour corriger les incohérences qu’il aurait pu causer. Et il pourrait explorer d’autres réalités du multivers. Il doit. Sinon, ce Loki n’interagira jamais avec la réalité principale du MCU où résident nos Avengers bien-aimés.

C’est une recette parfaite pour quelques camées surprenants dans Loki, que le scénariste en chef Michael Waldron et la réalisatrice Kate Herron ont taquiné dans une interview avec DigitalSpy. Waldron a expliqué que l’équipe de rédaction a eu un travail difficile avec cette série, établissant les règles de la gouvernance du temps et de l’espace de TVA :

Nous devions établir une réalité de science-fiction fondamentale logique pour le spectacle. C’est la TVA. Ils contrôlent le temps. Cela signifiait que nous devions créer des règles et définir ce qu’elles font ? Pourquoi font-ils cela? Pour la salle des écrivains, ils avaient tous des dessins et des trucs comme ça sur les tableaux blancs.

Ce fut un processus difficile car les scénaristes ont dû trouver des moyens simples d’expliquer des idées complexes au public tout en faisant avancer l’histoire :

Et cela nécessite des explications et des idées vraiment complexes. Ensuite, vous devez comprendre : « OK, comment pouvons-nous résumer cela de manière très simple pour que le public comprenne ce que Loki traverse, mais ils n’auront pas l’impression d’être en cours de sciences ? Ils ne vont pas se déconnecter parce qu’ils s’ennuient ?

Waldron et Herron ont également expliqué qu’ils avaient créé une histoire qui va au-delà de ce que les fans de Marvel ont lu dans les bandes dessinées. Marvel est en territoire inconnu après Endgame, et le studio a permis à l’équipe Loki d’imaginer ce qui va suivre et [even] plus étrange » qu’ils ne le pensaient.

Tout ce contexte est essentiel lorsqu’il s’agit de la remarque de Waldron sur les autres personnages. En raison de la portée de l’histoire de Loki, aucun personnage n’était interdit :

S’ils étaient dans les droits et que la justice pouvait l’effacer, il n’y avait aucune raison pour que nous ne puissions pas essayer de les chasser.

Waldron n’a pas pu être convaincu de citer des noms, mais il a dit que nous devions « nous attendre à l’inattendu ».

Aussi excitant que cela puisse être, nous vous rappellerons à quel point WandaVision a pu être ressenti par certaines personnes en raison de leurs attentes irréalistes. Et comment The Falcon and the Winter Soldier était une bien meilleure expérience sachant que nous ne devrions pas espérer de grosses surprises. Gardez tout cela à l’esprit avant de commencer à diffuser Loki.

Cela dit, il y a une rumeur qui dit qu’un méchant majeur de Marvel pourrait être introduit dans Loki avant de le voir dans un film MCU régulier. Bien que cela puisse sembler contredire le tempérament antérieur des attentes de Marvel, Loki est différent précisément parce que c’est une émission qui perturbe le multivers. Absolument tout peut arriver ici, camées inclus, sans laisser la main de Marvel.

