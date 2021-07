Loki de Tom Hiddleston devrait apparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ⋆ .

in

Avertissement: les spoilers pour la finale de la saison 1 de Loki suivent…

Il a peut-être exclu une apparition dans Thor : Amour et Tonnerre, mais il semble que Loki de Tom Hiddleston ne soit pas totalement absent du grand écran l’année prochaine alors que THR rapporte que l’acteur devrait reprendre son rôle de dieu de la malice dans le film réalisé par Sam Raimi. Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Kevin Feige de Marvel avait précédemment révélé que le Loki Les séries télévisées seraient connectées à Multivers de la folie – quelque chose que nous avons maintenant vu par nous-mêmes avec les événements explosifs de la finale de la saison de cette semaine, qui a complètement secoué l’univers cinématographique Marvel en concluant avec la naissance du multivers et le teasing d’une guerre multiversale imminente.

Ainsi, bien que le rapport ne soit pas confirmé à l’heure actuelle, il serait certainement logique que Loki de Hiddleston prenne en compte le Docteur étrange suite, même s’il ne s’agit que d’une brève apparition juste pour laisser tomber une exposition pour les abonnés non-Disney + dans le public, et / ou pour mettre en place la deuxième saison nouvellement annoncée de l’émission Disney +.

VOIR AUSSI: Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été complètement réécrit “à partir de zéro” après l’embauche de Sam Raimi

Docteur Strange dans le multivers de la folie est réalisé par Sam Raimi et met en vedette Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ainsi que Xochitl Gomez (Le club des baby-sitters) comme America Chavez.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir le 25 mars 2022.

