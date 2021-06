Loki déchire des sujets MASSIFS qui pourraient avoir des effets drastiques sur l’univers cinématographique Marvel. Dans l’épisode 4 de la série Disney + de Marvel intitulée “L’événement Nexus”, plus de détails ont été révélés sur la relation de Loki et Sylvie, la TVA et les mystérieux Time-Keepers. Suivez le rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, qui analyse toutes les nouvelles informations que nous avons apprises et les implications plus larges pour l’avenir du MCU.