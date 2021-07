Loki déchire des sujets MASSIFS qui pourraient avoir des effets drastiques sur l’univers cinématographique Marvel. Dans l’épisode 5 de la série Disney + de Marvel intitulée “Journey Into Mystery”, nous plongeons dans The Void avec plus de Lokis que quiconque ne devrait en gérer. Suivez le rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, qui analyse toutes les nouvelles informations que nous avons apprises et les implications plus larges pour l’avenir du MCU.