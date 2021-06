Loki est le premier personnage bisexuel du MCU – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Juste à temps pour le mois de la fierté LGBTQ, Loki a été confirmé comme le premier personnage bisexuel que Marvel a déposé à l’écran au sein du MCU. Le dernier épisode de la série Disney Plus en question a non seulement présenté le personnage devant sa variante féminine tirée du multivers, mais a également fait écho à un récit qui, au cours du chapitre, parlait d’identification et de connaissance de soi.

Pour cette raison, l’épisode utilise intentionnellement dans la plupart de ses séquences une photographie chargée de couleurs bleues et violettes, dans le but d’établir un lien visuel avec le drapeau spécifique de la fierté bisexuelle. La réalisatrice Kate Herron s’est tournée vers les médias sociaux pour expliquer à quel point ce trait de caractère particulier était pertinent pour elle, confirmé et canon dans l’univers cinématographique Marvel.

« A partir du moment où j’ai rejoint [la producción de] Loki, c’était un objectif très important pour moi, de reconnaître Loki comme bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. J’avoue que c’est un petit pas, mais ça me remplit de bonheur et mon cœur est tellement gonflé, alors que je peux dire que c’est désormais canon dans le MCU.

Le post a ensuite été partagé par l’actrice Sophia Di Martino, qui joue Sylvie – la supposée Lady Loki – dans la série, et a mentionné les détails sur l’éclairage de l’épisode. Une grande partie de l’épisode de quarante-cinq minutes se déroule sur une lune qui est sur le point de traverser l’apocalypse et dont le ciel est principalement violet. L’éclairage des intérieurs est également composé de couleurs bleu et violet, et en fait ils encadrent le moment où la bisexualité de Loki est confirmée.

Au cours d’une conversation entre le personnage de Di Martino et celui de Hiddleston, ils soulèvent tous deux des questions sur leur vie. À un moment donné, Loki demande s’il y a un “gars chanceux” qui l’attend à la maison et elle confirme qu’il y a un facteur avec qui elle a une relation à distance. Quand elle demande immédiatement s’il y a déjà eu une princesse ou un prince pour lui dans le passé, il répond :

“Un peu des deux. Je soupçonne que la même chose s’applique à vous.

C’est un trait de caractère qui est établi et mentionné depuis de nombreuses années déjà dans les bandes dessinées Marvel. En fait, le Loki original extrait des mythes nordiques était déjà décrit comme un personnage qui s’habillait parfois en homme et d’autres fois en femme. Même à un certain moment dans les histoires, Loki sous sa forme féminine donne naissance au cheval à huit pattes d’Odin, nommé Sleipnir.

Source : CinéPremier