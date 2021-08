Loki évite d’étiqueter le manque d’expérience romantique 10z viral

Oui, même si la série s’est terminée il y a trois semaines (du moins pour l’instant), je n’arrive toujours pas à sortir Loki de ma tête. Même s’il s’agit de mon préféré de la série originale Disney + de Marvel jusqu’à présent pour de nombreuses raisons, mes sentiments sur la série évoluent toujours.

Il y a tellement de couches à déballer d’ici la sortie de la saison 2 que je me sens un peu coupable que celle qui me préoccupe le plus ces derniers temps est l’une de celles qui, selon moi, ont déjà été disséquées à mort. , cela étant bien sûr la relation entre Loki et Sylvie. Cependant, le discours en ligne sur le sujet a largement semblé tourner autour de ce que tout cela signifie pour Loki en tant que personnage, alors que j’ai l’impression d’avoir probablement épuisé ce point de vue sur les choses dans mon esprit à la fin du dernier épisode et j’ai trouvé Beaucoup de mes propres réflexions d’après-saison sur la question se sont concentrées sur le côté de Sylvie.

Il y a quelques semaines à peine, je me serais considéré comme un « anti Sylki ». En fait, j’aurais pu être étiqueté comme tel avant même que le spectacle ne commence. En lisant entre les lignes d’une presse de pré-saison, j’ai eu l’impression qu’ils faisaient allusion à une romance entre Loki et une variante de lui-même et j’ai été assez horrifié à l’idée. Quand il a commencé à se dérouler à l’écran, j’ai commencé à redouter de voir les deux personnages partager des scènes ensemble, et oui, je me suis couvert les yeux quand ils se sont embrassés dans la finale après m’être préparé plusieurs fois en regardant les épisodes précédents.

Mais après la fin de la série et que je réfléchissais à tout ce que j’avais vu, mes pensées sur la relation ont commencé à s’adoucir. Cela a certainement aidé les créateurs à sortir et à dire que c’était censé être une métaphore pour Loki apprenant à aimer des qualités de lui-même qu’il détestait auparavant (par opposition à un exemple de Loki prouvant qu’il ne serait jamais capable de s’aimer et personne autre).

J’aurais aimé que cela soit directement exploré un peu plus dans la série, mais j’avais toujours espéré que s’ils optaient pour cette étrange intrigue romantique, ce serait plus que l’humour absurde de deux variantes du même être tombant en amour, donc même la simple confirmation de ces intentions m’a permis de me détendre un peu plus à propos de la relation (tout comme l’insistance sur le fait que ce n’était pas incestueux, bien que j’attende toujours d’autres éclaircissements à ce sujet).

J’ai également commencé à reconsidérer le couple Loki/Sylvie du point de vue de cette dernière, ce qui m’a également aidé à l’apprécier davantage. Loki a peut-être été un paria dans sa vie avant la TVA, mais Sylvie l’était encore plus, forcée de grandir seule dans des apocalypses mortelles après s’être littéralement fait enlever tout son monde lorsqu’elle était enfant. Pour cette raison, elle n’a jamais été capable d’apprendre à développer une relation – romantique ou autre – avec une autre personne, et a également des problèmes de confiance tout à fait compréhensibles qui l’entravent lorsque l’opportunité se présente sous la forme de Loki.

Lorsqu’un personnage adulte dans les médias n’a aucune expérience relationnelle, il est généralement décrit comme une personne totalement naïve, émotionnellement rabougrie et maladroite à presque tous les égards. Fondamentalement, ils sont souvent la cible de la blague, et rarement, voire jamais, considérés comme « souhaitables » par les autres, surtout s’il s’agit de femmes.

Mais la caractérisation de Sylvie dans Loki apporte un nouveau regard sur la question; elle est tout le contraire de naïve, et c’est en fait sa lassitude du monde qui se dresse entre elle et une relation saine avec une autre personne. Et même si elle peut être maladroite lorsqu’il s’agit de parler de ses sentiments, elle est complètement confiante et capable en ce qui concerne les compétences de survie, et peut certainement se défendre dans un combat à l’épée.

C’est frustrant que la stigmatisation de ne pas être vécue dans le département des rencontres en tant qu’adulte soit si répandue dans les médias, même si c’est le cas pour de nombreuses personnes dans le monde réel, moi y compris. Bien que je n’aie pas connu la solitude et le manque d’interaction avec les autres au même niveau que Sylvie, j’étais en quelque sorte un paria quand j’étais enfant et, par conséquent, je n’ai pas vraiment appris à socialiser avec les autres de manière saine. jusqu’à mon adolescence et au-delà. Comme Sylvie (comme on le voit dans le flashback de l’épisode 4 d’elle quand elle était enfant à TVA), j’ai toujours été capable de sympathiser avec les autres et je voulais avoir des relations plus solides et tendre la main aux gens, mais mes expériences d’enfance m’ont façonné en quelqu’un pour qui former des liens étroits était un peu un combat.

Même maintenant, en tant qu’adulte, je n’ai toujours pas eu de relation amoureuse avec quelqu’un d’autre. Je sais que j’ai quelques compétences dans la vie et que je ne suis pas aussi naïf et innocent qu’il n’y paraît à première vue, mais je crains toujours d’être considéré comme trop « loin en retard » pour en valoir la peine lorsqu’un proche potentiel le découvrira, même avec quelqu’un avec qui je développe une connexion mutuelle.

C’est quelque chose d’autre que Loki renverse, car il est évident que Sylvie est considérée comme attirante et désirable aux yeux de Loki même après qu’il devienne clair qu’elle n’a pas beaucoup d’expérience pour nouer des liens étroits avec les autres. Dans l’épisode 3, elle laisse entendre qu’elle n’a jamais eu de véritable romance en terminant la phrase de Loki sur le sujet, et dans l’épisode 5, elle lui avoue que « c’est tout nouveau » pour elle en parlant d’amitié.

Cela ne diminue jamais l’amour de Loki pour elle, et à la fin de la série, quand ils se disputent pour savoir s’il faut ou non tuer Celui qui reste, Loki dit qu’il ne se soucie plus de se venger ou de gouverner et “juste [wants her] être bien.

Je dois dire que Loki m’a dit ces mots après m’avoir calmement dit d’arrêter et avoir doucement attrapé mes épaules aurait probablement fonctionné, mais je comprends pourquoi ils n’ont pas été suffisants pour que Sylvie abandonne sa mission. Dans l’épisode précédent, elle lui a demandé nerveusement s’il pouvait encore la trahir, et même s’il insiste sur le fait qu’il ne le ferait jamais, il faut plus que quelques mots affirmatifs pour amener quelqu’un qui a connu tant d’adversité dans sa vie à laisser tomber ses murs. .

Bien sûr, Loki a raison à la fin, au moins à propos de Sylvie tuant Celui qui reste et de supprimer la TVA ne la faisant pas se sentir mieux. Je pense que beaucoup d’entre nous ont appris que la vengeance peut sembler être la réponse à nos problèmes, mais elle ne nous permet pas vraiment de guérir de la douleur que nous avons endurée.

Sylvie a encore beaucoup à faire et j’ai hâte de voir son histoire se poursuivre dans la saison 2. Il semble qu’elle puisse continuer son arc tout en étant séparée de Loki, au moins pour un petit moment. Alors que j’ai hâte de voir comment se dérouleront leurs inévitables retrouvailles, je pense que cette séparation sera une bonne chose car je me suis rendu compte que, comme beaucoup d’autres, je l’avais largement regardée à travers le prisme de “l’amour autocestuel de Loki l’intérêt avec qui je ne voulais pas le voir finir” pendant la diffusion de la première saison, plutôt qu’un personnage important à part entière (et aussi parce que je ne sais toujours pas où je me situe sur l’idée des deux de eux étant un couple romantique).

Revoir les épisodes m’a montré à quel point elle est vraiment un personnage formidable et à quel point elle est importante pour cette nouvelle ère de Marvel Studios, je veux dire, elle a fini par être le personnage qui a déclenché le multivers tant attendu! Cela seul fait d’elle une icône MCU, et j’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite.

(images : Marvel Entertainment)

