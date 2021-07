Loki Finale: 9 questions de la taille de Kang que nous avons avant la saison 2

Ravonna avait-elle réellement un analyste secret ?

Pendant que nous parlons de Ravonna, l’un des plus gros fils de la théorie tangentielle tournait autour du supposé analyste secret du juge de TVA, que Mobius soupçonnait d’être lié au stylo à encre non TVA qu’elle utilisait. Cependant, le Hunter B-15 de Wunmi Mosaku a prouvé que le stylo provenait du passé du lycée FDR de Ravonna, et aucune référence d’analyste n’a eu lieu dans la finale. Cela signifie-t-il que tout n’était qu’une erreur de direction ? Ou, comme c’est parti avec d’autres projets MCU où chaque ligne est passée au microscope, est-ce juste quelque chose que les fans ont poussé trop loin, comme celui de WandaVision ? Étant donné que la série n’expliquait pas non plus la référence de l’épisode 5 à un vaisseau spatial pouvant atteindre la fin des temps, peut-être que ce fil d’analyste est toujours un nœud qui attend de se produire plus tard dans les récits de ces personnages.