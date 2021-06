Loki obtient de très bons scores | Divertissement

Loki est désormais disponible sur Disney+ et les réactions ne se sont pas fait attendre, atteignant un score presque rond sur Rotten Tomatoes.

Il est désormais disponible dans le catalogue Disney Plus Loki, la troisième série du Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel après Scarlet Witch and Vision et Falcon and the Winter Soldier, qui présente à nouveau le grand Tom Hiddleston incarnant la version 2012 du dieu de la tromperie, qui s’est échappé avec le Tesseract après le raid Avengers de 2023 dans le film Avengers Endgame.

Ainsi, le série loki Cela commence par la capture du dieu de la tromperie par les Gardiens du temps, une organisation importante dont le travail consiste à s’assurer que le temps s’écoule correctement. Lorsque Loki a volé le Tesseract, il a brisé la réalité, il est donc recruté par les Gardiens du Temps pour aider à restaurer les dégâts qu’il a commis et capturer d’autres variantes qui mettent en danger la Ligne temporelle sacrée.

Avec le premier des six épisodes diffusés dans Disney Plus, les réactions au début de Loki ne se sont pas fait attendre et la plupart s’accordent à dire que c’est un début prometteur. C’est ainsi qu’on le voit sur Rotten Tomatoes où, au moment d’écrire ces lignes, le Série Marvel Studios il a un score presque rond de 97 pour cent.

“Une diversion délicieuse du MCU tel que nous le connaissons, Loki voit avec succès la star Tom Hiddleston passer du méchant bien-aimé à l’anti-héros attachant, avec un peu d’aide de l’adorable Owen Wilson, dans une série tellement déplacée, adorable et vaguement dangereuse. comme le demi-dieu lui-même », pouvait-on lire dans l’un des critique de Loki.

Avec une deuxième saison déjà confirmée, La série Loki est disponible à partir du 9 juin 2021, avec un nouveau chapitre diffusé chaque mercredi.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.