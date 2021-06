‘Loki’ pourrait avoir le plus grand impact sur le MCU de n’importe quelle émission Disney + – .

L’une des meilleures choses à propos du lancement de l’émission de Marvel en streaming est la possibilité de faire une pause, de rembobiner, puis de revoir toutes les scènes qui vous épatent. Vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour traiter ce que vous venez de voir. Pensez simplement à tous ces moments Avengers: Endgame que vous auriez souhaité pouvoir revoir immédiatement après la première. Ce n’était pas seulement l’action fantastique à l’écran. Fin du jeu a introduit plusieurs concepts sur le voyage dans le temps avec lesquels nous n’étions pas familiers. Tout ce qui était dit et fait concernant les voyages dans le temps et les réalités multiples nécessitait un examen plus approfondi. Nous n’avons pu le faire qu’une fois que le film est sorti en version numérique et a commencé à être diffusé en ligne.

Avec Loki sur Disney+, l’arrêt de la lecture et le rembobinage sont obligatoires, principalement pour comprendre ce qui se passe avec la timeline sacrée et comment la Time Variance Authority (TVA) la gère. L’épisode 2 vient de livrer quelques-uns de ces moments, y compris un événement qui pourrait facilement être le premier développement époustouflant de MCU dans les émissions télévisées publiées sur Disney + jusqu’à présent. Comme toujours, les principaux spoilers suivent ci-dessous, alors assurez-vous de regarder l’épisode 2 avant de continuer.

Nous avons expliqué après WandaVision que la clé pour regarder des émissions de télévision MCU sur Disney + est de ne pas trop attendre d’eux. Ce sont des histoires qui fournissent plus de contexte sur certains de nos personnages préférés, en particulier les héros qui n’ont pas autant de temps d’écran dans les films. Marvel a même expliqué que les émissions de télévision ne seront pas obligatoires pour comprendre ce qui se passe dans les films, ce qui implique que le scénario principal ne verra pas de développements majeurs dans les émissions, et nous n’aurons pas non plus de camées majeurs et de nouvelles introductions de héros et de méchants.

Après Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, je vous ai dit que la série était un “incontournable” dans ma liste d’aventures MCU pour comprendre comment Sam Wilson avait accepté le rôle de Captain America. Deux épisodes de Loki, et je pense déjà que la série sera une série télévisée à ne pas manquer pour ce qui va arriver dans le MCU dans un proche avenir. L’épisode 1 a expliqué la chronologie sacrée et comment la TVA réinitialise et élague les événements et les variantes du Nexus – plus d’informations à ce sujet ici.

L’épisode 2 a développé cela, fournissant plus de concepts sur le fonctionnement du voyage dans le temps et d’autres réalités, y compris un événement qui m’a tout simplement époustouflé. Après de nombreuses reprises de scènes clés, voici ce dont nous devons nous souvenir à l’avenir de Loki Episode 2.

La ligne rouge

Nous avons appris dans l’épisode 1 que la TVA assure le bon déroulement du temps en réparant tous les événements Nexus. L’épisode 2 nous dit que les équipes d’agents et de chasseurs ont un temps limité pour nettoyer les événements Nexus. Touchez les lignes rouges marquées dans les moniteurs de chronologie de TVA que nous continuons de voir dans l’émission, et les frais de réinitialisation ne fonctionneront pas.

Infopublicité animée de TVA de la série télévisée Loki : un événement Nexus crée une chronologie alternative. Source de l’image : Marvel Studios

C’est ce que Miss Minutes (Tara Strong) dit à Loki (Tom Hiddleston) lors de son entraînement. Miss Minutes affirme qu’un tel événement conduirait à “la destruction de la chronologie et à l’effondrement de la réalité telle que nous la connaissons”. À moins, bien sûr, qu’on ne puisse pas vraiment faire confiance à la TVA.

Règles de voyage dans le temps

Nous avons appris dans Endgame que vous ne pouvez pas remonter le temps pour changer le futur. Nous ne jouons pas selon les règles de Retour vers le futur. Au début de l’épisode 2, Marvel nous donne une variante de cela en termes de capacité de la TVA à réinitialiser les branches alternatives.

Mobius (Owen Wilson) explique à Loki que la TVA ne peut pas remonter le temps avant une attaque. « Les événements Nexus déstabilisent le flux temporel », dit-il. “Cette branche est toujours en train de changer et de grandir, vous devez donc vous présenter en temps réel.” Je trouve que cette explication manque toujours, car l’équipe de TVA ne s’est pas présentée exactement en temps réel ici pour empêcher le Variant Loki de tendre une embuscade à une autre équipe de chasseurs. Mais le fait que les événements Nexus déstabilisent une branche de la réalité, la forçant à changer et à se développer, est quelque chose que nous devrons garder à l’esprit pour plus tard.

Réinitialiser Charges Explosions

Les charges de réinitialisation “élaguent le rayon affecté d’une chronologie ramifiée, laissant le temps de guérir toutes ses blessures”, récite Loki, ennuyé à mourir par ces complexités. Il dit que c’est une belle façon de dire que les charges désintègrent tout ce qui se trouve à proximité. On ne sait pas quelle est la taille de ce voisinage, bien que nous voyions les charges se déclencher plus tard dans l’épisode.

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : les frais de réinitialisation détruisent les succursales Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

Nous avons appris dans l’épisode 1 que la TVA a collecté un grand nombre de pierres d’infini à partir de ses réinitialisations Nexus et a émis l’hypothèse que la compréhension des pierres par les Avengers pourrait être erronée. Les Stones n’auront peut-être pas besoin d’être présents pour mettre de l’ordre dans le chaos. Un lecteur . (hat tip BL) a émis l’hypothèse que les accusations effaceraient complètement la réalité ramifiée, ne permettant qu’à la réalité approuvée par TVA d’aller de l’avant. Les Infinity Stones déplacées que la TVA dépose comme preuves seraient déconnectées des univers qui n’existent pas et seraient donc inactives.

La compréhension de Loki des charges de réinitialisation semble impliquer que leur explosion est limitée. On ne sait toujours pas à quel point leur « élagage » est répandu. Mais nous apprenons à la fin de l’épisode que les frais de réinitialisation volés peuvent être utilisés pour créer eux-mêmes de toutes nouvelles branches de réalité.

Nous voyons une TVA Reset Charge en action. Il détruit tout dans son voisinage et élimine toute la branche de l’écran.

TVA Secrets et la fin des temps

À chaque minute qui passe à Loki, j’ai l’impression que la TVA n’est peut-être pas ce que son effectif pense qu’elle est. Loki découvre que les données de TVA ne lui sont pas accessibles pour l’aider dans son dossier, comme les dossiers relatifs à la création de la TVA. Il en va de même pour tous les fichiers relatifs au début et à la fin des temps. Il s’agit d’informations classifiées. Et, attendez une minute, la TVA a déjà des données sur la fin des temps ?? Qu’est-ce que cela serait et à quoi cela ressemblerait-il?

Les événements Nexus non-Nexus

Nous avons appris dans l’épisode 1 que les événements Nexus se produisent tout le temps, en tant que personnages réguliers ou héroïques qui s’écartent de leur chemin prédestiné. Chaque fois que cela se produit, la TVA doit intervenir rapidement et réinitialiser la chronologie alternative. Mais il ressort clairement de Fin du jeu que la TVA permet à d’autres réalités d’exister, comme la chronologie où Thanos (Josh Brolin) avance dans le temps de 2014 à 2023 pour mourir aux mains d’Iron Man (Robert Downey Jr.). Ou comme la chronologie où Steve Rogers (Chris Evans) prend sa retraite dans le passé dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Mais l’épisode 2 nous dit que si vous jouez avec la chronologie à un moment où des événements cataclysmiques se produisent, alors ce serait un événement Nexus qui ne déclenche pas une réinitialisation Nexus. La TVA n’aurait aucun moyen de savoir que quelqu’un modifie la réalité à ce moment et à cet endroit, c’est là que la «mauvaise» variante de Loki aime se cacher.

La folie

Lady Loki (Sophia di Martino) a utilisé toutes ces charges de réinitialisation qu’elle a volées dans différentes chronologies pour attaquer la TVA et générer plusieurs événements Nexus qui nécessiteraient une résolution immédiate. Comme nous l’avons appris auparavant, les Chasseurs et Agents TVA ont un temps limité pour intervenir dans chacune de ces succursales. S’ils atteignent un certain développement, ils ne peuvent pas être réinitialisés. Si Miss Minutes est correct, alors permettre aux branches d’atteindre cette ligne rouge conduirait à l’effondrement de l’univers. À moins, bien sûr, que ce ne soit que de la propagande.

Nous savons depuis l’épisode 1 que si la chronologie voit plusieurs événements Nexus, la folie s’ensuit. A moins, encore une fois, qu’il ne s’agisse que de propagande pour contrôler les employés de TVA et toutes les variantes auxquelles ils ont à faire face.

Les charges de réinitialisation explosent dans Loki Episode 2 à des endroits spécifiques et à des moments spécifiques. Source de l’image : Marvel Studios

Ce qui est intéressant dans la finale de l’épisode 2, c’est que Lady Loki a défini des frais de réinitialisation très spécifiques dans le temps. Nous savons d’après l’écran ci-dessus qu’elle a ciblé de nombreux endroits que nous connaissons déjà, y compris divers endroits sur Terre, Asgard, Ego, Hala, Sakaar, Titan, Vormir, Xandar. Et les périodes de temps sont également très variées, remontant et avançant dans le temps de centaines d’années.

Cela semble être une attaque bien chorégraphiée dont le but pourrait être de s’assurer que des réalités supplémentaires ne peuvent pas être réinitialisées. Il est encore un peu tôt pour le dire, mais Lady Loki vient peut-être de déclencher les événements qui rendront la “folie” multivers possible, à commencer par Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

